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ثقافة

واحة الثقافة - حفلات تايني هاوس : عازف البيانو كاي شوماخر

٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

يمكن تقديم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري وشبابي. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". هناك يتحدث الفنانون سويا ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. ضيف الحلقة هو عازف البيانو كاي شوماخر الذي يتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية وصلتها بموسيقى البوب والسياسة.

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يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله "تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون.

في هذه الحلقة نتعرف على كاي شوماخر الذي كان يريد أن يكون فنان روك في بداية مشواره. فقط عندما أدرك أن الموسيقى الكلاسيكية يمكن أن تكون متصلة بالثقافة الشعبية ويمكن أن تتمتع بطابع سياسي وأن تكون ناقدة للنظام، حينها قرر أن يواصل مسيرته المهنية كعازف بيانو. خلال أمسية تايني هاوس يعزف كاي مقطوعة مستوحاة من نشيد احتجاجي تشيلي، وبعدها يغير التركيبة الصوتية لبيانو ستيفن فالتر ويقوم لاحقا بتحليل إحدى المقطوعات الكلاسيكية.

في "حفلات تايني هاوس" ينقل لنا جيل من الفنانين الشباب خبراته في مجال الموسيقى الكلاسيكية. وإلى جانب إحضار آلاتهم الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية بل وبرامج الطهي والحفلات الموسيقة الخاصة.

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