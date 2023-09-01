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ثقافة

واحة الثقافة - حفلات تايني هاوس - الحلقة الثالثة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٣

يمكن تقديم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري وشبابي. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". هناك يتحدث الفنانون سويا ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. ضيف الحلقة الثالثة هو عازف التشيلو إيزانغ إندرس الذي يتطرق إلى موضوعي التكيف والرغبة في التحرر.

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في خمس حلقات يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله " تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون. ضيف الحلقة 3 هو إيزانغ إندرس. عندما كان يبلغ من العمر عشرين عاما فقط تقلد وظيفة في الأوركسترا تعد حلما للكثيرين إذ أصبح عازف التشيلو الرئيسي المنفرد في شتاتسكابل دريسدن. لكنه سرعان ما لاحظ أنه سيتحول "إلى شخص مترف" حسب قوله فترك الوظيفة. وها هو اليوم يستمتع بالحرية فيما يخص مسيرته المهنية كعازف منفرد ويظهر قدراته في عزف مؤلفات باخ وهانس فيرنر هينتسه بل وأيضا مهاراته في الطهي. في " حفلات تايني هاوس" ينقل لنا جيل من الفنانين الشباب خبراته في مجال الموسيقى الكلاسيكية. وإلى جانب إحضار آلاتهم الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية بل وبرامج الطهي والحفلات الموسيقة الخاصة. تعرض سلسلة حلقات "حفلات تايني هاوس" ضمن برنامج واحة الثقافة في الثاني والتاسع والسادس عشر والثالث والعشرين والثلاثين من شهر سبتمبر 2023.

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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