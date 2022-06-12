 واحة الثقافة - توماس ساراسينو -من أجل المستقبل | واحة الثقافة | DW | 16.07.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - توماس ساراسينو -من أجل المستقبل

مدن عائمة وطيران بدون وقود أحفوري وشبكات رائعة على ارتفاعات مذهلة. زادت شعبية الفنان الأرجنتيني توماس ساراسينو من خلال أفكاره التي تغيّر العالم. وفي برلين كان لمجلة "عالم الثقافة" لقاء حصري مع الفنان.

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أسئلة ملحّة في زمننا تشغل فكر فنان العروض والتركيبات الفنية الأرجنتيني توماس ساراسينو. كيف يستطيع الإنسان العيش بشكل أفضل ومنسجم مع الطبيعة؟ وكيف يمكنه الحفاظ على الموارد وتطوير طرق حياتية بديلة وإيجاد حلول للتنقل؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في ذلك؟ ينظر ساراسينو إلى أعماله كرد على التحديات العالمية: فهو يخطط لبناء مدن تطوف فوق الغيوم ويبحث في خيارات للطيران رفيقة بالبيئة لا تستخدم الوقود الأحفوري. يصنع ما يشبه بيت عنكبوت ضخمة، حيث يمكن للزائرين الدوران حول أنفسهم بطريقة طريفة، وحيث يمكنهم اختبار أنواع تواصل وتضامن مع الآخرين بطرق جديدة. يرى ساراسينو كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض. لذلك يتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويوظّف في مشغله البرليني علماء من حقول الأنثروبولوجيا والبيولوجيا وكذلك مصمّمين. برنامج واحة الثقافة التقى بالفنان المطلوب عالميا والذي أقام معارض عديدة، وذلك في مقابلة حصرية لبرنامجنا. تحدثنا معه عن أفكاره فيما يتعلق بمستقبل البشر على هذا الكوكب.

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