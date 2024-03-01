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ثقافةألمانيا

برلين - نقطة ساخنة للجاسوسية

٣٠ مارس ٢٠٢٤

برلين - نقطة ساخنة للجواسيس. لا يوجد مكان تتصادم فيه القوى العظمى في الشرق والغرب كما في المدينة التي كانت في السابق مقسمة. سنتنقل في هذه الحلقة الخاصة من "واحة الثقافة" عبر برلين السرية، ونكشف عن قصص مذهلة لعملاء سابقين.

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Deutsches Spionage-Museum
صورة من: Christian Behring/picture alliance / POP-EYE

برلين هي مسرح لقصص العملاء - قصص حقيقية وخيالية لا تعد ولا تحصى. من الحرب الباردة إلى اليوم! بدأ صعود برلين كنقطة ساخنة للجاسوسية بعد الحرب العالمية الثانية. عندما أنهى الحلفاء الحكم النازي وقسموا العاصمة فيما بينهم إلى أربع مناطق. ما من مكان آخر تتصادم فيه القوى العظمى في الغرب والشرق كما هي الحال في المدينة المقسمة، الأمر الذي يجعلها مثالية للجواسيس!


عاش العملاء في الخفاء، بعضهم بهويات مزورة، وتجسسوا على الطرف الآخر. سيناريو جزيرة برلين الغربية، المحاطة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية (الشرقية سابقا)، كان مصدر إلهام لعدد لا يحصى من أفلام الإثارة الجاسوسية: سواء كان فيلم ستيفن سبيلبرغ "جسر الجواسيس" ، أو "جيمس بوند 007 - أوكتوبوسي" أو "مؤامرة بورن".
 

Checkpoint Charlie
صورة من: Marc Vormerk/picture alliance / SULUPRESS.DE

نتنقل عبر برلين السرية بحثًا عن مواقع شهيرة للجاسوسية: نقطة تفتيش شارلي، محطة القطارات فريدريش شتراسه، تويفلسبيرغ أو جسر غلينيكر. نلتقي عملاء سابقين لهم قصص لا تصدق، كالزوجين الأمريكيين شيفيتز اللذين عاشا لسنوات في ألمانيا الغربية كاثنين من أكبر جواسيس ألمانيا الشرقية في ألمانيا الغربية. هدفهما البالغ الخطورة: المستشار الألماني. نسرد كيف خان العميل المزدوج الشهير جورج بليك نفق الاستجواب للقوى الغربية "العملية الذهبية". ونبين أيضاً لماذا لا تزال برلين مسرحًا للجاسوسية، ففضائح التنصت على المكالمات الهاتفية لوكالة الأمن القومي والقتل المأجور المنسوب إلى KGB تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023 تم الكشف عن عميل روسي مزدوج لجهاز الاستخبارات الخارجية BND. برلين كانت ولا تزال مجالًا محبباً ومفضلاً لنشاط أجهزة المخابرات!


يمكن اكتشاف هذه القصص وغيرها في متحف الجاسوسية الألماني، الذي افتتح في عام 2015 بالقرب من ساحة بوتسدامر بلاتس وسط برلين.

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