برلين في خمس أغنيات

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برلين ليست فقط موطناً للعديدين من الموسيقيين الألمان الناجحين. ففي هذه المدينة، التي قسمها الجدار فيما مضى، ألّف مشاهير عالم الموسيقى مثل ديفيد بوي أو فرقة U2 أغنيات أصبحت جزءا من روح المدينة وتاريخها. ولكن من يعرف منكم قصصها؟ في عام 1955 أصدرت المغنية الألمانية مارلينه ديتريش أغنيتها الشهيرة "مازالت احتفظ بحقيبة في برلين" وذلك بعد عشرين عاماً من مغادرتها مدينتها الأم. يبدو أن برلين ظلت بالنسبة لها موطناً للحنين، على الرغم من نشاطها السياسي وموقفها المعارض بشدة لنظام الحكم النازي حينها، واعتبارها "خائنة لوطنها" من قبل ألمان كثر. في عام 1977 كانت برلين قد أصبحت مدينة مقسمة. النجم العالمي ديفيد بوي جاءها في تلك الفترة بحثا عن الهدوء، بعيداً عن التوتر وأضواء الشهرة. وفي برلين ألّف إحدى أعظم أغنياته التي تحمل اسم "هيروز" أي الأبطال التي كتبها تكريما للشجاعة والحب في زمن الجدار والانقسام. تُعتبر هذه الأغنية اليوم إحدى أفضل الأغاني على الإطلاق. الأغنية المرتبطة ببرلين ارتباطا وثيقا في أوائل الألفينات هي أغنية "ديكيس بي" لفرقة Seeed البرلينية. هذه الأغنية تعكس روح الخفة والمزاج الجيد وأجواء السهر والحفلات التي كانت حينها تجذب الشباب من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الألمانية. هل هناك يا ترى صوت لبرلين؟ واحة الثقافة تقدم خمس أغنيات عن برلين وتفاصيلها وتحكي بذلك تاريخ المدينة أيضا.

صورة من: Kasskaro / Warner Music Group

صورة من: Ralf Mueller/dpa/picture alliance