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ثقافةألمانيا

برلين في خمس أغنيات

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نقدم خمس أغنيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببرلين. برلين هي موطن للحنين والبطولات، وهي مدينة السهر والحفلات، وهي المدينة التي يُكتب فيها التاريخ. هناك نجوم موسيقى بوب عالميون كتبوا أغنيات شهيرة عن برلين: سنحكي لكم قصصها!

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MTV European Awards 2009 in Berlin Flash-Galerie
صورة من: AP

برلين ليست فقط موطناً للعديدين من الموسيقيين الألمان الناجحين. ففي هذه المدينة، التي قسمها الجدار فيما مضى، ألّف مشاهير عالم الموسيقى مثل ديفيد بوي أو فرقة U2 أغنيات أصبحت جزءا من روح المدينة وتاريخها. ولكن من يعرف منكم قصصها؟ في عام 1955 أصدرت المغنية الألمانية مارلينه ديتريش أغنيتها الشهيرة "مازالت احتفظ بحقيبة في برلين" وذلك بعد عشرين عاماً من مغادرتها مدينتها الأم. يبدو أن برلين ظلت بالنسبة لها موطناً للحنين، على الرغم من نشاطها السياسي وموقفها المعارض بشدة لنظام الحكم النازي حينها، واعتبارها "خائنة لوطنها" من قبل ألمان كثر. في عام 1977 كانت برلين قد أصبحت مدينة مقسمة. النجم العالمي ديفيد بوي جاءها في تلك الفترة بحثا عن الهدوء، بعيداً عن التوتر وأضواء الشهرة. وفي برلين ألّف إحدى أعظم أغنياته التي تحمل اسم "هيروز" أي الأبطال التي كتبها تكريما للشجاعة والحب في زمن الجدار والانقسام. تُعتبر هذه الأغنية اليوم إحدى أفضل الأغاني على الإطلاق. الأغنية المرتبطة ببرلين ارتباطا وثيقا في أوائل الألفينات هي أغنية "ديكيس بي" لفرقة Seeed البرلينية. هذه الأغنية تعكس روح الخفة والمزاج الجيد وأجواء السهر والحفلات التي كانت حينها تجذب الشباب من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الألمانية. هل هناك يا ترى صوت لبرلين؟ واحة الثقافة تقدم خمس أغنيات عن برلين وتفاصيلها وتحكي بذلك تاريخ المدينة أيضا.

Seeed
صورة من: Kasskaro / Warner Music Group
Deutschland I David Bowie Memorial in Berlin
صورة من: Ralf Mueller/dpa/picture alliance
100 Jahre schöne Schminke Flash-Galerie
صورة من: picture-alliance/dpa
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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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