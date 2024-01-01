كيف تلهم الموضة الهندية العالم

الساري الهندي والأحذية الرياضية والأقمشة الفاخرة والحرفية اليدوية. يعمل المصممون الشباب في الهند على إثراء تقاليد بلادهم الرائعة بأفكار مبتكرة. رحلة من مومباي ودلهي عبر تشيناي إلى باريس.

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فخامة براقة – هوت كوتور من تصميم راهول ميشرا

زندايا وجيجي حديد وآخريات من المشاهير يرتدين تصاميمه. راهول ميشرا نجح في الوصول إلى قمة الموضة الفاخرة في باريس. كنا معه أثناء ظهوره أمام أنجح المصممين كما زرنا ورشته.

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فن النسيج في فاراناسي: المصمم هيمانغ أغرافال

متأثر بالتراث ومبتكر: المصمم هيمانغ أغرافال يعيش ويعمل في فاراناسي وهي مدينة هندية أسطورية وغنية بالتقاليد. إمبراطورية النسيج التابعة له معروفة بأجود أنواع الأقمشة المنسوجة والتي تباع في جميع أنحاء العالم.

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الساري والحذاء الرياضي –ماركة سوتا

ما الموضة التي يرتديها الجيل زد؟ قمنا بزيارة شركة سوتا، علامة الساري الشبابية والآخذة في الانتشار في مومباي. نعرض كيف تقوم القائمات على الشركة بتطوير زي الساري الهندي التقليدي وإضافة لمسات جديدة له.

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الزواج في الهند: تجارة ضخمة

"آر إم كي في" هي واحدة من أكبر الموردين المعروفين على المستوى الوطني للساري الهندي عالي الجودة في تشيناي، أي مدراس السابقة. تأسست الشركة في عام 1924.

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الاستدامة مقابل الموضة السريعة: فينو سوبراجا

تسعى المصممة الهندية فينو سوبراجا لإلهام جمهور عالمي بألوان وطنها وأشكاله. في عالم الموضة تعرف بحرصها على التصميم المستدام.

