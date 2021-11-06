 واحة الثقافة - المناخ والفن - العودة إلى الطبيعة؟ | واحة الثقافة | DW | 17.12.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - المناخ والفن - العودة إلى الطبيعة؟

إزالة الغابات المطيرة، وتهجير وانقراض ثقافات السكان الأصليين: عواقب تغير المناخ. اليوم في مجلة الثقافة: كيف يقوم الفنانون والعاملون في المجال الثقافي في جميع أنحاء العالم بحملات من أجل هذا الموضوع. ومقابلة مع أيقونة المناخ: غريتا تونبيرغ.

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ARCHIV 2018 *** Artist and activist Emerson Munduruku is pictured as he teaches environmental conservation to children through his drag queen alter ego character Uyra Sodoma, at the Sustainable Reserve of Anavilhanas in the state of Amazonas in northern Brazil, on July 21, 2018. - Emerson's drag character requires two hours of preparation and all the materials he uses are collected from nature - never using the same costume twice. He's a descendent of the Munduruku indigenous tribe from the Brazilian Amazon and travels to remote communities to teach children about the importance of the environment. (Photo by RICARDO OLIVEIRA / AFP) (Photo credit should read RICARDO OLIVEIRA/AFP via Getty Images)

الكيان الطبيعي والشخصية الفنية 17.12.2022

Schädel von Rentieren mit Einschusslöchern, ein Kunstwerk der samischen Künstlerin Maret Anne Sara, die damit gegen die Rentierpolitik der norwegischen Behörden protestiert, aufgenommen im neuen Nationalmuseum. Das Nationalmuseum am Hafen präsentiert 6500 Werke von der Antike bis zur Gegenwart. Neben Gemälden und Skulpturen sind auch Werke aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design und Architektur ausgestellt. In dem Bau im Zentrum der Stadt sind fünf Sammlungen unter einem Dach untergebracht. Eröffnung ist am 11. Juni. (zu dpa Museumsbau für die Ewigkeit: Oslo eröffnet neues Nationalmuseum) +++ dpa-Bildfunk +++

فن السكان الأصليين من أوروبا 17.12.2022

14/10/2022***STOCKHOLM 20221014 Greta Thunberg p? Mynttorget i Stockholm ihop med Fridays For Future Foto: Jonas Ekstr?mer/ TT / kod 10030

كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ 17.12.2022

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