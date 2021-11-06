واحة الثقافة - المناخ والفن - العودة إلى الطبيعة؟

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إزالة الغابات المطيرة، وتهجير وانقراض ثقافات السكان الأصليين: عواقب تغير المناخ. اليوم في مجلة الثقافة: كيف يقوم الفنانون والعاملون في المجال الثقافي في جميع أنحاء العالم بحملات من أجل هذا الموضوع. ومقابلة مع أيقونة المناخ: غريتا تونبيرغ.
"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود".
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
يسود الحزن سكان المناطق الجليدية جراء ذوبان الجليد كأحد تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يُغرف بـ "الحداد البيئي". فهل يدفع ذلك إلى مواجهة حاسمة لظاهرة التغير المناخي؟
إنهن ثلاث نساء شجاعات من الإكوادور يكافحن رقميا. وسلاحهن ميكروفون ومسجل صوت يحملنهما عبر الغابات المطيرة، لتصبح محطتهن الإذاعية الصغيرة حصناً لمكافحة استغلال الوطن.
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