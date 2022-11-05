واحة الثقافة - المشهد الثقافي الهندي طور التحول

بينهم محمد عبلة.. وسام غوته لأربعة فنانين من أفريقيا والهند

سيحصل أربعة فنانين من أفريقيا والهند على ميداليات غوته لعام 2022، تقديرا لأعمالهم التي تدعو إلى حرية الفن وبناء الجسور بين الثقافات وثقافة التذكر والتنوع. ومن بين الفائزين هناك فنان الوسائط المتعددة المصري محمد عبلة.