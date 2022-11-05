واحة الثقافة - المشهد الثقافي الهندي طور التحول

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عند الحديث عن الهند سرعان ما تتبادر إلى أذهاننا سينما بوليوود والكليشيهات المرتبطة بها. لكن هل مازالت تلك الصور النمطية موجودة بالفعل؟ وما دور قضايا مثل الجندر والتنوع؟ تلتقي واحة الصحافة مبدعين من الهند يسلكون طرقا جديدة ويكسرون المحظورات.
سيحصل أربعة فنانين من أفريقيا والهند على ميداليات غوته لعام 2022، تقديرا لأعمالهم التي تدعو إلى حرية الفن وبناء الجسور بين الثقافات وثقافة التذكر والتنوع. ومن بين الفائزين هناك فنان الوسائط المتعددة المصري محمد عبلة.
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