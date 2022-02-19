 واحة الثقافة - الكاتبة سيري هوستفيتْ - مُطَّلِعة ومتواضعة ومكافِحة | واحة الثقافة | DW | 26.02.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - الكاتبة سيري هوستفيتْ - مُطَّلِعة ومتواضعة ومكافِحة

سيري هوستفيت نسوية، وكاتبة، ومثقفة مشهورة لا تغتر بنفسها، ولا تنظر إلى الأمور من زوايا سطحية، وتعمل بجديّة كبيرة. لكن حديثها لا يخلو - مع ذلك - مِن الضحك الذي سرعان ما تَنتقلُ عدواه إلى الآخرين أيضًا. مقابلة مع الكاتبة.

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تقرأ أربع ساعات على الأقل يوميا، وتقرأ فتراتٍ أطول إذا كانت تُجري بحوثا لتأليف كتاب جديد. الكاتبة الأمريكية سيري هوستفيت نرويجية الأصل، ولدت عام 1955، وهي ليست إحدى أنجح الأمريكيات فحسب، بل إنها تُجري بحوثا في علم الأعصاب والتحليل النفسي أيضًا، وهي مُحاضِرة جامعية في الطبّ النفسي في كلية كورنيل وايل الطبية في نيويورك منذ عام 2015، وحصلت في شهر مايو عام 2019 على جائزة أميرة أستورياس الإسبانية المرموقة بعدما اعتبرتْ أعمالَها لجنةُ التحكيم "من الأعمال الواعدة في المشهد الأدبي الحالي"، تتناول "الأسئلة الأخلاقية الأساسية لعصرنا"، وتُغني الحوار متعدد الاختصاصات بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. سيري هوستفيت متزوجة منذ عام 1982 من الكاتب باول أوستر، وهما النجمان الأكثر تميزًا في صفوف الكتّاب والكاتبات المتزوجين في أمريكا. انخرطا بقوة في حملة ضد إعادة انتخاب دونالد ترامب. لم يسبق لها، كما تقول، أنْ كتبت مقالات سياسية كما فعلتْ في الأعوام الأربعة الماضية. التقى بها في نيويورك ألكساندر راوشر، وتحدّث معها عن أصلها، وعن تعدد اللغات، والمساواة، وسرّ الزواج الناجح، والأعمال الأدبية، والتقدم في السنّ، والتعلّم مدى الحياة، وتحدث معها عن السياسة طبعًا.

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