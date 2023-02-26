واحة الثقافة

واحة الثقافة - الفن: أداة في مواجهة الحرب

في وقت تجتاح الحرب فيه أوكرانيا، يحصل الفيلم الألماني المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" على أربع جوائز أوسكار. وهو فيلم يفضح جنون الحرب الهمجي على جبهات القتال. تزامنا مع ذلك، يحاول فنانو أوكرانيا مواجهة الحرب في بلادهم بطرقهم الخاصة.