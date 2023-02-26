 واحة الثقافة - الفن: أداة في مواجهة الحرب | واحة الثقافة | DW | 19.03.2023

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - الفن: أداة في مواجهة الحرب

في وقت تجتاح الحرب فيه أوكرانيا، يحصل الفيلم الألماني المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" على أربع جوائز أوسكار. وهو فيلم يفضح جنون الحرب الهمجي على جبهات القتال. تزامنا مع ذلك، يحاول فنانو أوكرانيا مواجهة الحرب في بلادهم بطرقهم الخاصة.

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Sendung: Kultur.21 4.2.23 und alle Wiederholungen in allen Sprachen. Titel alle: Studio Drift Installation Elbphilharmonie Breaking Waves Das Künstlerduo Studio Drift packt Angst und Faszination vor Technologien in berührende Bilder. Rechte: Studio Drift/ Bertold Fabricius/ nur in Verwendung mit obiger Sendung

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Swjatoslaw Wakartschuk ist ein ukrainischer Sänger, Songwriter, sozialer Aktivist und Gründer der ukrainischen politischen Partei Stimme, die nach der Parlamentswahl 2019 in die Werchowna Rada einzog. Er ist Frontsänger der international erfolgreichen Band Okyan Elzy

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RELEASE DATE: October 28, 2022. TITLE: All Quiet On The Wester Front. STUDIO: Netflix. DIRECTOR: Edward Berger. PLOT: A young German soldier's terrifying experiences and distress on the western front during World War I. STARRING: FELIX KAMMERER as Paul Baumer. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

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RELEASE DATE: October 28, 2022. TITLE: All Quiet On The Wester Front. STUDIO: Netflix. DIRECTOR: Edward Berger. PLOT: A young German soldier's terrifying experiences and distress on the western front during World War I. STARRING: FELIX KAMMERER as Paul Baumer, ALBRECHT SCHUCH, EDIN HASANOVIC. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

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TOPSHOT - US actress Jamie Lee Curtis (L) and US actor James Hong walk onstage after winning the Oscar for Best Picture for Everything Everywhere All at Once during the 95th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 12, 2023. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

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RELEASE DATE: October 28, 2022. TITLE: All Quiet On The Wester Front. STUDIO: Netflix. DIRECTOR: Edward Berger. PLOT: A young German soldier's terrifying experiences and distress on the western front during World War I. STARRING: FELIX KAMMERER as Paul Baumer. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

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