واحة الثقافة - الفن: أداة في مواجهة الحرب

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في وقت تجتاح الحرب فيه أوكرانيا، يحصل الفيلم الألماني المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" على أربع جوائز أوسكار. وهو فيلم يفضح جنون الحرب الهمجي على جبهات القتال. تزامنا مع ذلك، يحاول فنانو أوكرانيا مواجهة الحرب في بلادهم بطرقهم الخاصة.
بالنسبة للسينما الألمانية فإن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" هو أنجح أفلامها في تاريخ الأوسكار. الفيلم المناهض للحرب الذي تعود قصته إلى الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من قرن أصبح حاضرا الآن بسبب حرب أوكرانيا.
بعد سبع جوائز في مهرجان "بافتا"، يأمل فيلم الحرب الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" في الفوز أيضًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام. وقد رشح في تسع فئات بجوائز الأوسكار. وذلك رغم أو حتى بسبب موضوعه القاتم.
اكتسح فيلم المغامرات "إفري ثينغ.. إفري وير أول آت وانس" جوائز الأوسكار، وسط ترحيب هوليوود بقصة بعيدة عن المألوف. وحده الفيلم الألماني "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" نجح في إثبات وجوده أمام هذا الفيلم الضخم.
حصل الفيلم الألماني المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، المأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك، على 9 ترشيحات لجوائز الأوسكار. أجرت DW مقابلة مع مخرج الفيلم إدوارد بيرغر.
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