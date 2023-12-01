كيف غيرت الشامانية الفن

هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة تسلط الضوء على أصول الشامانية. فنانون يعتمدون ممارسات عتيقة لاستكشاف أنفسهم والعالم. لكن هل كل من يعتبر نفسه شامانيا هو بالفعل كذلك؟

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تشهد الشامانية نهضة، سواء في عالم المسرح أو الرقص أو الفن - حيث يتم الاهتمام بالطقوس والتعافي والقرب من الطبيعة بشكل متزايد. هل عفا الزمن على العقلانية الغربية كضمانة للتقدم؟ هل الفنانون الذين يعتمدون ممارسات قديمة هم الشامانيون الجدد؟ أم أن الشامانية مجرد مساحة إسقاط جديدة للغربيين الذين سئموا الحضارة؟ من الذي من المفترض أن يُشفى هنا: العالم - أم نحن فقط؟

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في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نأخذكم في رحلة عبر عالم الفن، ونتحدث مع الفنان الروسي إيغور زاخاروف - روس، والفنانة مارينا أبراموفيتش، وفنان المسرح اليوناني ديميتريس تسياميس، وتشوي كا فاي من سنغافورة، وموسيقيي فرقة هايلونغ وعالمة الأعراق أميلي شينك . الشامانية في الفن: رحلة الأنا أم طريق جديد لتجربة روحية؟