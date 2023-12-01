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ثقافةعالمي

كيف غيرت الشامانية الفن

٤ ديسمبر ٢٠٢٣

هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة تسلط الضوء على أصول الشامانية. فنانون يعتمدون ممارسات عتيقة لاستكشاف أنفسهم والعالم. لكن هل كل من يعتبر نفسه شامانيا هو بالفعل كذلك؟

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Mexiko Maya Schamane
صورة من: Martin Engelmann/imageBROKER/picture alliance

تشهد الشامانية نهضة، سواء في عالم المسرح أو الرقص أو الفن - حيث يتم الاهتمام بالطقوس والتعافي والقرب من الطبيعة بشكل متزايد. هل عفا الزمن على العقلانية الغربية كضمانة للتقدم؟ هل الفنانون الذين يعتمدون ممارسات قديمة هم الشامانيون الجدد؟ أم أن الشامانية مجرد مساحة إسقاط جديدة للغربيين الذين سئموا الحضارة؟ من الذي من المفترض أن يُشفى هنا: العالم - أم نحن فقط؟

USA, New York | Marina Abramović (2016)
صورة من: DW

في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نأخذكم في رحلة عبر عالم الفن، ونتحدث مع الفنان الروسي إيغور زاخاروف - روس، والفنانة مارينا أبراموفيتش، وفنان المسرح اليوناني ديميتريس تسياميس، وتشوي كا فاي من سنغافورة، وموسيقيي فرقة هايلونغ وعالمة الأعراق أميلي شينك . الشامانية في الفن: رحلة الأنا أم طريق جديد لتجربة روحية؟

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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