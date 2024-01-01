  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
ثقافةألمانيا

خطر الذكاء الإصطناعي - على الإبداع البشري

١٣ يناير ٢٠٢٤

لوحة الرسام رامبرانت الجديدة بنقرات الكمبيوتر. الذكاء الاصطناعي يجعل أشياء ممكنة، بعدما لم يكن عالم الفن في الماضي يجرؤ على مجرد أن يحلم بها. هل هذه فرصة أم خطر؟ كيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي عالم إبداع.

https://p.dw.com/p/4N61X

الآلات الذكية التي لا تشبهنا فحسب، بل يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة أفضل منا. هل سيأتي يوم وتصبح لها مشاعر تترجمها في مجال الفن. أمر رائع ومفزع في الآن نفسه. طلاب جامعة برلين للفنون يرون في هذا الأمر إمكانات جديدة للفن. يتعلمون كيفية استخدام "الإبداع الاصطناعي" وسيكونون أيضا على دراية بفرص ومخاطر التقنيات الرقمية. وماذا يدور في ذهن الفنان عندما يرسم؟ هذا ما تحاول دراسة الجواب عليه من خلال قياس ورقمنة موجات الدماغ أثناء الرسم. تجربة فنية غامرة، لأن ما يستغرقه الإنسان من ساعات في عمله، يتم إنجازه بواسطة الذكاء الاصطناعي في غضون ثوان معدودة. وكيف يتم إنجاز أعمال فنية شعرية وجمالية من خلال التكنولوجيا التي تبدو تهديدا للعديد من الناس؟ هذا ما نتعرف عليه في استوديو دريفت الفني. عن طريق الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال طائرات بدون طيار متوهجة إلى السماء وكأنها أسراب طيور في السماء. ومن خلال استخدام قوة الحوسبة الشديدة التعقيد للحواسب الكمومية، يتم تحويل ذلك إلى أعمال فنية مذهلة.

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من حلقات هذا البرنامج

المزيد من حلقات هذا البرنامج

Verleihung der GOETHE-Medaille 2023 | Beitrag Taiwan | Yi-Wei Keng

ربط تايوان بالعالم

مسارح ومهرجانات: المخرج المسرحي يي ـ ويي كينغ يربط تايوان ثقافياً بالعالم.
رقص٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣10:14 دقيقة
Verleihung der GOETHE-Medaille 2023 | Beitrag Budapest/Ungarn | Nikolett Eröss

معاً من أجل الفن

يعمل معرض أوف بينالي بشكل مستقل عن التمويل الحكومي.
فنون٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣05:51 دقيقة
Verleihung der GOETHE-Medaille 2023 | Beitrag Georgien | Gaga Chkheidze

مناضل سينمائي من تفليس

يناضل غاغا تشخيدزه من أجل حرية وتنوع السينما الجورجية.
أفلام٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣08:12 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

الانتقال إلى برنامج واحة الثقافة