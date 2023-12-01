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ثقافةعالمي

الحكام المستبدون والخوف من الأدب

٩ ديسمبر ٢٠٢٣

إنهم عرضة للتهديد والاعتقال والتعذيب وحتى القتل. يبدو أن أعداد الكتاب الذين يعيشون حياة مليئة بالمخاطر حول العالم في ازدياد. في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نحاور كتاباً وأدباء من دول مختلفة ونسأل: لماذا يخشى الحكام المستبدون من المؤلفات الأدبية؟

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الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية" واجه العديد من التهديدات بما في ذلك فتوى بهدر الدم أصدرها آية الله الخميني في عام 1989. وقد تعرض الكاتب بالفعل في عام 2022 لمحاولة قتل وهجوم بالسكين كاد أن يودي بحياته. الذنب المزعوم الذي اقترفه رشدي هو أن روايته تدعو للإلحاد. الباحثة الاجتماعية والكاتبة الأوغندية ستيلا نيانزي وُضعت في سجن شديد الحراسة مرتين، وتعرضت عائلتها للتهديد. التهمة هي نشرها لنص شعري أساءت فيه للرئيس موسيفيني. جيوكوندا بيلي، الروائية والشاعرة الأكثر مبيعًا من نيكاراغوا، تم سحب جنسيتها ومصادرة جميع ممتلكاتها من قبل الرئيس أورتيغا. تعيش حالياً في المنفى. لكنها تواصل الكتابة والنضال ضد نظام ظالم، كما تقول. برهان سونميز، رئيس رابطة "القلم الدولي" يقول إن عدد الكتاب الذين يتعرضون للاضطهاد أو يُجبرون على العيش في المنفى آخذ في الارتفاع منذ سنوات في جميع أنحاء العالم. الكاتب الكردي التركي تعرض بنفسه أيضاً للسجن في ظل حكومات تركية مختلفة، وما زال يتلقى تهديدات بالقتل حتى يومنا هذا. دميتري غلوخوفسكي، الكاتب والصحفي الروسي ومؤلف رواية مترو 2033 الشهيرة، يعيش في المنفى منذ بداية حرب أوكرانيا. في أغسطس 2023 أصدرت محكمة في موسكو حكما غيابيا عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لاعتباره "عميلاً لدول أجنبية". كاتب يُصنف عدوا للدولة لأنه أدان الحرب. في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نحاور كلا من سلمان رشدي وستيلا نيانزي وجيوكوندا بيلي وبرهان سونميز ودميتري غلوخوفسكي، حول القوة التي تمتلكها الروايات والقصائد، وسبب إصرارهم على الاستمرار في الكتابة.

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واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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