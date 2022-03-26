 واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ | واحة الثقافة | DW | 02.04.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ

ما الذي أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا؟ وما هو الدور الذي يؤديه البحث عن الهوية الثقافية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة؟ صُنّاع أفلام ومختصون في شؤون أوروبا الشرقية يتحدثون عن تأثيرات وخلفيات الحرب الهجومية للمعتدين الروس على أوكرانيا.

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