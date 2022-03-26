واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ

لماذا تخشى روسيا من توسع الناتو شرقا؟

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.