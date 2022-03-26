واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ

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ما الذي أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا؟ وما هو الدور الذي يؤديه البحث عن الهوية الثقافية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة؟ صُنّاع أفلام ومختصون في شؤون أوروبا الشرقية يتحدثون عن تأثيرات وخلفيات الحرب الهجومية للمعتدين الروس على أوكرانيا.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
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