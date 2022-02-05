 واحة الثقافة - الحرب - تهديد وتدمير وتشريد | واحة الثقافة | DW | 19.03.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - الحرب - تهديد وتدمير وتشريد

الحرب تدمر المدن والمستشفيات والمسارح والمتاحف وتشرد الملايين من البشر. أوكرانيا تكافح من أجل البقاء. في حلقة اليوم من "واحة الثقافة" سنتعرف على الإرث الثقافي لأوكرانيا وعلى مصير الذين فروا منها بسبب هذه الحرب؟

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