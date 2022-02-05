واحة الثقافة - الحرب - تهديد وتدمير وتشريد

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الحرب تدمر المدن والمستشفيات والمسارح والمتاحف وتشرد الملايين من البشر. أوكرانيا تكافح من أجل البقاء. في حلقة اليوم من "واحة الثقافة" سنتعرف على الإرث الثقافي لأوكرانيا وعلى مصير الذين فروا منها بسبب هذه الحرب؟
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
يعتقد خبراء ومحللون أن خسائر بوتين العسكرية والاقتصادية قد تدفع مشهد الصراع للوصول إلى واحد من خمس سيناريوهات أخطرها سيناريو انفتاح الشهية الروسية في أوروبا بما يدفع نحو حرب عالمية ثالثة.
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