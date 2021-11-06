واحة الثقافة - الثقافة والمناخ ـ عوالم مثالية للغابات المطيرة

الغابة المطيرة تشتعل. فالجشع نحو مزيد من الأرباح يؤدي إلى تدمير أحد أهم النظم البيئية في العالم. وهكذا تحولت الأمازون، الرئة الخضراء للكوكب، إلى مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون وبالتالي وسيلة لزيادة تغير المناخ. فما هي الإجابات التي يقدمها الفن على هذا الدمار؟ واحة الثقافة تلقي الضوء على الحلول المقدمة في الكاميرون وتستعرض كيف يدافع الفنانون في البرازيل عن منطقة الأمازون. إيمرسون من مواليد شمال البرازيل بقرية موجوي دوس كامبوس الواقعة في منطقة الأمازون في بارا. شخص من اصحاب النظام الجندري غير الثنائي. وظهر ذلك في فنه ليلفت النظر إلى العلاقات المعقدة بين الكائنات الحية. لتدمير الغابات المطيرة عواقب وخيمة على العالم، خاصة على السكان الأصليين. ففي جنوب غرب الكاميرون، بالقرب من مدينة كريبي الساحلية، يتم إنشاء قرية الوركاء الصديقة للبيئة باستخدام المواد التقليدية وأساليب البناء. العنصر المركزي في هذا المشروع هو برج يمكنه جمع ما يصل إلى 25 ألف لتر من مياه الأمطار وتصفيتها لتحويلها إلى مياه للشرب بسبب نقص المياه النظيفة في المنطقة. وهو الأمر نفسه مع كاي سارة التي تعيش كممثلة وناشطة من أجل حقوق السكان الأصليين في ساو باولو. وهي تحكي في أعمالها عن التجول بين العوالم وعن الصراع من أجل البقاء واختفاء الثقافات. ومشروعها الحالي هو "انتيغون في الأمازون".