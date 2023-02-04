 واحة الثقافة - الثقافة كسلاح ـ في مهرجان بيتهوفن | واحة الثقافة | DW | 25.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

واحة الثقافة - الثقافة كسلاح ـ في مهرجان بيتهوفن

يركّز مهرجان موسيقى بيتهوفن في مدينة بون على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والقمع الوحشي في بيلاروسيا: الحفل الموسيقي المشترك لموسيقيين من كلا البلدين هو بيان جريء من أجل الحرية ـ وضد العنف.

لقد حدث الكثير بالفعل: في عام 2020 تم سحق الانتفاضة الشعبية في بيلاروسيا، وشمل ذلك الفنانين. أما هذا العام فشهد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يهدد أيضا هويتها الوطنية والثقافية. لقد أدرك قائد الأوركسترا البيلاروسي فيتالي ألكسينوك وزملاؤه الموسيقيون من مدينتي كييف ومينسك أن الوقت قد حان لخوض غمار الشؤون السياسية؛ قال ألكسينوك: "لم يكن لدينا وقت للبكاء، أو التأمل فيما جرى، بل توجب علينا الفعل، فهذا وقت الأفعال." وقام كمدير فني لمهرجان خاركيف الموسيقي، بالعمل في أوكرانيا أيضا. والآن جمع بمجهود فردي فرقة صوفيا لموسيقى الحجرة بأعضاء من كييف، وجوقة فولني من مدينة مينسك وجوقة غفاندهاوس للشباب من مدينة لايبتسيغ، لفرقة شرق أوروبا في مهرجان موسيقى بيتهوفن ودويتشه فيله. الكل فيها يناضل ضد العنف والقمع بالوسائل الموسيقية. كانت جوقة فولني الموسيقية واحدة من جماعات الانتفاضة الشعبية التي لفتت الانتباه إليها عالميا في بيلاروسيا بفضل حفلات التجمع المفاجيء والمتفق عليه، الموجهة ضد الدكتاتور ألكسندر لوكاشينكو. تم سجن أعضاء الجوقة وتعرضوا لمعاملة وحشية. والآن يرتدي أعضاؤها أقنعة في أثناء الحفلات خوفا من تعرّف النظام على هوياتهم. كانت جوقة فولني الموسيقية واحدة من جماعات الانتفاضة الشعبية التي لفتت الانتباه إليها عالميا في بيلاروسيا بفضل حفلات التجمع المفاجيء والمتفق عليه، الموجهة ضد الدكتاتور ألكسندر لوكاشينكو. تم سجن أعضاء الجوقة وتعرضوا لمعاملة وحشية. والآن يرتدي أعضاؤها أقنعة في أثناء الحفلات خوفا من تعرّف النظام على هوياتهم. العرض الأول بتكليف من مؤسسة دويتشه فيله كان محور مهرجان موسيقيى بيتهوفن: "سماء ماري". إنه عمل مُهدى لزعيمة المعارضة البيلاوسية ماريا كاليسنيكوفا. إنها معتقلة في معسكر عمل منذ شهر يناير من عام 2022. ألّفت العمل الفني الذي عُرض لأول مرة الموسيقية أولغا بودغايسكايا، وهي واحدة من أهم المؤلفات الموسيقيات في بيلاروسيا وصديقة مقرّبة من ماريا كاليسنيكوفا. موسيقى بودغايسكايا ممنوعة حاليا في بيلاروسيا. برنامج واحة الثقافة يرافق فيتال ألكسينكوك والجوقات الموسيقية أثناء أداء البروفات المكثفة في وارسو، والعرض المهم في مهرجان موسيقى بيتهوفن في مدينة بون. كما التقينا بـ "تاتسيانا خوميش"، وهي أخت المنشقة ماريا كاليسنيكوفا. وقد أرتنا رسائل كتبتها لها أختها من معسكر العمل، وحكت لنا أهمية الموسيقى بالنسبة لأختها. ودائما ما يظل السؤال مطروحا: كيف يصمد الفن في زمن الحرب والقمع؟ وماذا باستطاعة الموسيقى التأثير فيه وتغييره؟

المزيد من المركز الإعلامي

Das Bayerische Nationalmuseum hat uns gestattet, sie zur aktuellen redaktionellen Berichterstattung über die Ausstellung zu verwenden. 01_Leon_Löwentraut.jpg Foto: © Nick Wagner 02 Der Künstler Leon Löwentraut in seinem Atelier Foto: © Adrian Bedoy (Würdet ihr mir das drehen, sodass es richtigherum ist?) 08 Leon Löwentraut: Lonely © Leon Löwentraut 06 Dancing on the Sea © Leon Löwentraut 03 Peace of Mind © Leon Löwentraut

سر الإبداع البشري 04.02.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الذكاء الاصطناعي - خطر على الإبداع البشري 04.02.2023

KI und Kunst Motiv: (Bild Nr. 04) Historic toy robots, 1956 – 1980 Privatsammlung, Datum : 27.1.2023 Ort : Weil am Rhein © Foto: Andreas Sütterlin

الإنسان والآلة: وصلت الروبوتات 04.02.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة 28.01.2023

المزيد واحة الثقافة

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الاعتداء على الفن - حدود العصيان المدني 18.02.2023

DW Kultur.21 arabisch (Sendungslogo Composite)

واحة الثقافة - فرقة رامشتاين الألمانية - بين النجاح وإثارة الجدل 11.02.2023

Sendung: Kultur.21 4.2.23 und alle Wiederholungen in allen Sprachen. Titel alle: Studio Drift Installation Elbphilharmonie Breaking Waves Das Künstlerduo Studio Drift packt Angst und Faszination vor Technologien in berührende Bilder. Rechte: Studio Drift/ Bertold Fabricius/ nur in Verwendung mit obiger Sendung

العودة إلى الطبيعة مع تقنية فائقة 04.02.2023

Kultur21 am 04.02.2023 und alle Wiederholungen es geht um einen Kurs an der UdK zu KI: Was früher in der Bildgestaltung Stunden dauerte, erledigt KI in Sekundenschnelle. An der Berliner Universität der Künste lernen Studierende den Umgang mit Artificial Creativity – und die Chancen und Risiken aktueller digitaler Technologien.

هل سيفقد المبدعون وظائفهم إثر الذكاء الاصطناعي؟ 04.02.2023