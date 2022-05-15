 واحة الثقافة - التربع على القمة: الفنانة العالمية أليسيا كفاده | واحة الثقافة | DW | 04.06.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - التربع على القمة: الفنانة العالمية أليسيا كفاده

الفنانة الألمانية البولندية الشابة أليسيا كفاده تربعت على القمة: في عام 2019 صممت حديقة السطح في متحف موما للفن المعاصر في نيويورك، ولديها الآن عرض كبير في برلين. يتنافس هواة اقتناء الأيقونات الفنية على أعمالها المعقدة، أما السعر فهو لا يهم تقريبًا.

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الفن المعاصر: لا يزال يهيمن عليه "العباقرة" من الذكور، لكن هذا الوضع في طور التحول المستمر، فالنساء يزددن قوة، وهن يستأثرن باهتمام متزايد في المتاحف وسوق الفن. تقف في المقدمة الفنانة التركيبية والنحاتة أليسيا كفاده، التي تُعد من بين أكثر الفنانات في العالم إثارة للاهتمام ورواجًا، وعلى المستوى العالمي، وصلت مسيرتها المهنية حاليًا إلى ذروتها.

 

Meet the Artist – Alicja Kwade

في عام 2019 صممت الفنانة حديقة السطح في متحف موما للفن المعاصر في نيويورك، والآن خصصت لها مدينة برلين عرضا كبيرا. ففي معرض "في أثناء غياب" تعرض الفنانة نفسها في بؤرة الحدث لأول مرة: يمكن سماع نبضات قلبها ببث حي، بينما تكون الجدران مغطاة بالحمض النووي الخاص بها. وفي الخارج هنا "شبح" يراقب - أليسيا كفاده من البرونز، مغطاة.

 

Meet the Artist – Alicja Kwade

فتحت الفنانة أبوابها لبرنامج واحة الثقافة في الاستوديو العملاق الخاص بها في برلين، وذلك لإلقاء نظرة حصرية خلف الكواليس. أليسيا كفاده ليست فنانة فقط، لكنها أيضا مديرة لمصنع فني: يجب التحكم في التصنيع الدقيق لمراحل أعمالها الفنية. كما يجب إتقان التعامل مع جهاز لوجيستي ضخم. ويبقى السؤال مطروحا: هل نجاحها الكبير في سوق الفن العالمية نقمة أم نعمة؟

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