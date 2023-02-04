 واحة الثقافة - الاعتداء على الفن - حدود العصيان المدني | واحة الثقافة | DW | 18.02.2023

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - الاعتداء على الفن - حدود العصيان المدني

حماة البيئة يرشقون الفن بالبطاطا المهروسة والحساء وينظمون احتجاجات في جميع أنحاء العالم. فهل هذه الأعمال للفت النظر أم أنها تخريب متعمد؟ وما هي حدود العصيان المدني؟ وما هو سر وجود نساء قويات دائما في الكفاح من أجل القيم العليا؟

حماة البيئة يعتدون على أعمال فنية خالدة لفان غوخ ومونيه ويرشقونها بالبطاطا وحساء البندورة - دون رادع. أعمال تخريب للفت انتباه العالم وأثارت غضب الكثيرين. فما هي معايير التعبير عن الغضب وما هي حدود العصيان المدني؟ وما هي وسائل التعبير المسموح بها، لكن وقبل كل هذا ما دخل الفن بتلك الاحتجاجات؟ متاحف وفنانون من كافة أنحاء العالم يحاولون إيجاد مبرر لتلك الأعمال التخريبية. وفي الوقت الذي تتضامن فيه قاعة الفنون في هامبورغ مع حماة البيئة يعبر متحف باربريني في بوتسدام عن استغرابه مؤكداً أن التضامن يجب أن يكون مع الفن وليس ضده. أعمال التطرف هذه ليست جديدة، ففي بداية القرن العشرين حطمت ناشطات حقوق المرأة العديد من الأعمال الفنية، فلماذا نجد المرأة دائماً في الصفوف الأولى في الكفاح من أجل القيم العليا؟ كفرقة البانك الروسية "بوسي رايوت" التي لا تخشى حتى جبروت الرئيس الروسي بوتين.

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