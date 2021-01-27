واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة

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الألمان يختبرون كيفية تعاملهم مع الذنب التاريخي: هل طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست ثابتة وأوروبية الهوية؟ وما هي الأشكال الجديدة لثقافة إحياء الذكرى التي يتم اختبارها في أماكن أخرى؟ مجلة واحة الثقافة تقدم أمثلة من إسرائيل وجنوب إفريقيا.
هل تجوز مقارنة جرائم النازية بجرائم وأعمال عنف أخرى؟ لقد تحول التاريخ الألماني، خصوصا فترة الجرائم النازية وعلى رأسها الهولوكوست إلى مرجع لمقارنات تقود أصحابها بالضرورة للسقوط في المحظور بحكم خصوصية وتفرّد تلك الجرائم.
أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.
غضب شديد في ألمانيا وإسرائيل عقب اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب "هولوكوست" ضد الفلسطينيين. المعارضة الألمانية انتقدت رد فعل شولتس وقالت إنه كان عليه مطالبة عباس بمغادرة ديوان المستشارية.
دافع السفير الإسرائيلي الجديد لدى ألمانيا، رون بروسور، عن المستشار أولاف شولتس ضد انتقادات طالته في أعقاب تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن "الهولوكوست" وأكد أن شولتس عارض اتهام عباس لإسرائيل بالفصل العنصري.
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