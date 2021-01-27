 واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة | واحة الثقافة | DW | 05.11.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة

الألمان يختبرون كيفية تعاملهم مع الذنب التاريخي: هل طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست ثابتة وأوروبية الهوية؟ وما هي الأشكال الجديدة لثقافة إحياء الذكرى التي يتم اختبارها في أماكن أخرى؟ مجلة واحة الثقافة تقدم أمثلة من إسرائيل وجنوب إفريقيا.

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