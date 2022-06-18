 واحة الثقافة - أيقونة الأوبرا - يوناس كاوفمان | واحة الثقافة | DW | 23.07.2022

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - أيقونة الأوبرا - يوناس كاوفمان

واحة الثقافة تلتقي هذا الأسبوع مغني التينور الشهير يوناس كاوفمان في مسرح سان كارلو في نابولي وفي دار الأوبرا بفيينا. النجم العالمي تحدث عن مخاوفه وعن سعادته أثناء الغناء وتقلبات حياته المهنية، وتأثيرات كورونا. وكذلك عن اللحظة التي يتوجب فيها التوقف عن الغناء.

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يوناس كاوفمان هو الأكثر شهرة عالمية في دور الأوبرا. فأينما قدم كاوفمان ابداعاته الكلاسيكية امتلأت دور الأوبرا بالجمهور على مدى أكثر من عقدين - سواء في نيويورك أو ميلانو أو في دار الأوبرا البافارية في ميونيخ. في لقائه الخاص مع واحة الثقافة يعرف مغني التينور بنفسه بشكل صريح وغير معتاد. تحدث عن الصعود والهبوط في مسيرته المهنية وكشف النقاب عن مخاوف مغني الأوبرا وعن الأزمة التي كادت تمنعه من الغناء وكيف وجد طريقه للعودة إلى المسرح من جديد ولماذا لا يزال يحقق ذاته بالغناء، ومتى يحين وقت التوقف. كما كشف لنا عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع أزمة كورونا. فمقارنة بمجالات الحياة والأعمال الأخرى يرى أن الفن والثقافة في وضع لا يحسدان عليه. وتحدث يوناس كاوفمان عن سعادته العائلية الجديدة وكيف تمكن من الصمود في فترة الامتناع عن الغناء التي فرضت بسبب كورونا. كما شرح لنا كيف أن النجاح البطيء لمغني الأوبرا يكون واعدًا أكثر من السريع. وكيف تمكن من البقاء في قمة الأوبرا لعقود. حوار حصري شيق أجرته واحة الثقافة مع نجم الأوبرا الشهير على خشبة مسرح سان كارلو وفي دار الأوبرا في فيينا.

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