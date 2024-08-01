  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
حرب غزة وارتداداتها الإقليمية.. الشرق الأوسط إلى أين؟الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
ثقافةالولايات المتحدة الأمريكية

واحة الثقافة - أفضل مخرج في هوليوود: إم نايت شيامالان

٤ أغسطس ٢٠٢٤

يُعد إم نايت شيامالان من كبار مخرجي هوليوود. وبفيلم الإثارة والرعب "الحاسة السادسة" قفز إلى القمة، كما حققت أفلام الخيال العلمي والفنتازيا التي أخرجها نجاحات عالمية. وهو يحكي لنا ما الذي يهتم به في الإخراج السينمائي.

https://p.dw.com/p/4j4W8

بالكاد يوجد أحد حقق في هوليوود نجاحات في سن مبكرة مثل إم نايت شيامالان. ولِد في الهند، وترعرع في بنسلفانيا، وأخرج باكورة أفلامه وهو في الثانية والعشرين من العمر: "صلاة مع غضب". سرعان ما صنع لنفسه اسما في الولايات المتحدة الأمريكية ككاتب سيناريو وكمخرج. واحتفل بنجاحاته العالمية بأفلام خيال علمي مثل "غير قابل للكسر" في عام 2000، بمشاركة نجوم مثل بروس ويليس، وفيلم "علامات" في عام 2002 بمشاركة ميل جيبسون. كما أخرج أيضا أفلاما فنتازية حققت نجاحات كبيرة في شباك التذاكر مثل "The Last Airbender". شخصية الطفل الصغير القادر على رؤية الموتى في فيلم "الحاسة السادسة" في عام 1999 تظل عالقة في الأذهان. قاعدة معجبيه تحبه بسبب هذه القصص، والتي تبدو نابضة بالحياة، رغم أنها خيالية. نلتقي بالمخرج في منزله في بنسلفانيا، ونتحدث معه عن صعوده السريع في هوليوود وعن حياته اليومية في مواقع التصوير وعن خبراته مع مشاهير الممثلين.

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من حلقات هذا البرنامج

المزيد من حلقات هذا البرنامج

Ruth Weiß Aktivistin und Schriftstellerin

روت فايس: شاهدة على القرن

روت فايس ستبلغ مائة عام: حياة في محاربة معاداة السامية والفصل العنصري والعنصرية.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤09:07 دقيقة
DW Sendung Euromaxx | Romakunst

مواجهة الكليشيهات حول السنتي والروما بالفن

المنسوجات التي تصممها ماوغورجاتا ميرغا-تاس تحتفل بهوية شعب الروما بطريقة فريدة.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤04:33 دقيقة
Oz 05 Ausstellung Cao Fei

أخطبوطات في الميتافيرس

الفنانة الصينية تساو في ولعبها العميق مع الصور الرمزية.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤05:17 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

الانتقال إلى برنامج واحة الثقافة