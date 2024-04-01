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إم نايت شياملان ـ مخرج في هوليوود

٢٠ أبريل ٢٠٢٤

يُعد إم نايت شيامالان من كبار مخرجي هوليوود. وبفيلم الإثارة والرعب "الحاسة السادسة" قفز إلى القمة، كما حققت أفلام الخيال العلمي والفنتازيا التي أخرجها نجاحات عالمية. وهو يحكي لنا ما الذي يهتم به في الإخراج السينمائي.

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بالكاد يوجد أحد حقق في هوليوود نجاحات في سن مبكرة مثل إم نايت شيامالان. ولِد في الهند، وترعرع في بنسلفانيا، وأخرج باكورة أفلامه وهو في الثانية والعشرين من العمر: "صلاة مع غضب". سرعان ما صنع لنفسه اسما في الولايات المتحدة الأمريكية ككاتب سيناريو وكمخرج. واحتفل بنجاحاته العالمية بأفلام خيال علمي مثل "غير قابل للكسر" في عام 2000، بمشاركة نجوم مثل بروس ويليس، وفيلم "علامات" في عام 2002 بمشاركة ميل جيبسون. كما أخرج أيضا أفلاما فنتازية حققت نجاحات كبيرة في شباك التذاكر مثل "The Last Airbender". شخصية الطفل الصغير القادر على رؤية الموتى في فيلم "الحاسة السادسة" في عام 1999 تظل عالقة في الأذهان. قاعدة معجبيه تحبه بسبب هذه القصص، والتي تبدو نابضة بالحياة، رغم أنها خيالية. نلتقي بالمخرج في منزله في بنسلفانيا، ونتحدث معه عن صعوده السريع في هوليوود وعن حياته اليومية في مواقع التصوير وعن خبراته مع مشاهير الممثلين.

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