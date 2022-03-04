واحة الثقافة

واحة الثقافة - أصوات نسائية مناهضة للحرب والعنف والقمع

حلقة هذا الأسبوع من "واحة الثقافة" مخصصة لفنانات وناشطات من أربع قارات يناضلن من خلال أدواتهن الإبداعية ضد عدم المساواة والقمع والعنف في إيران وأوغندا ومناطق الحرب في أوكرانيا.