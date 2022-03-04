واحة الثقافة - أصوات نسائية مناهضة للحرب والعنف والقمع

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حلقة هذا الأسبوع من "واحة الثقافة" مخصصة لفنانات وناشطات من أربع قارات يناضلن من خلال أدواتهن الإبداعية ضد عدم المساواة والقمع والعنف في إيران وأوغندا ومناطق الحرب في أوكرانيا.
أبلغ وزير خارجية أوكرانيا نظيره الأميركي بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفا رفض حلف الناتو إقامة منطقة حظر جوي بـ"مؤشر ضعف". اللقاء جرى على الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسط حراسة مشددة.
افتُتحت الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين، بعد عاصفة من الجدل خيّمت على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس بسبب غزو الأولى لأوكرانيا. وتبدو الأجواء مشحونة في الأوساط الرياضية.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
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