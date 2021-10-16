واحة الثقافة - أصوات مؤثرة: نساء في دائرة الضوء

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في هذه الحلقة الجديدة من واحة الثقافة نلتقي فنانات يسلطن الضوء بأعمالهن على الأوضاع الاجتماعية والسياسية غير العادلة. كما سنتعرف على ناشطات شابات يقاومن مظاهر عدم التكافؤ والظلم بكل ما توفرت لديهن من سبل.
ستترك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها في غضون أشهر. ربما هذا ما جعلها تكشف عن حياتها الخاصة التي لطالما ظلت خفية وتوضح مواقفها تجاه قضايا مهمة، مثل النسوية. لكن هذا فتح عليها باب الانتقادات أيضاً.
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