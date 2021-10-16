 واحة الثقافة - أصوات مؤثرة: نساء في دائرة الضوء | واحة الثقافة | DW | 30.10.2021

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واحة الثقافة

واحة الثقافة - أصوات مؤثرة: نساء في دائرة الضوء

في هذه الحلقة الجديدة من واحة الثقافة نلتقي فنانات يسلطن الضوء بأعمالهن على الأوضاع الاجتماعية والسياسية غير العادلة. كما سنتعرف على ناشطات شابات يقاومن مظاهر عدم التكافؤ والظلم بكل ما توفرت لديهن من سبل.

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