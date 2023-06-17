 واحة الثقافة - أسطورة باربي | واحة الثقافة | DW | 22.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

واحة الثقافة

واحة الثقافة - أسطورة باربي

أحدث فيلم باربي الجديد ضجة عملاقة. هذا على الرغم من انقسام الآراء منذ 64 عاما حول الدمية الشقراء ذات الأقدام الطويلة. فترى كيف أصبحت هذه الدمية أسطورة؟

الدمية البلاستيكية التي يبلغ طولها حوالي 30 سم يراها البعض نموذجا سامًا للجمال، ويعتبرها البعض الآخر رمزا نسويا. ورغم إثارتها للجدل تعد باربي واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا في العالم منذ إطلاقها في عام 1959. في هذه الحلقة الجديدة من واحة الثقافة تتعرفون على مخترعتها روث هاندلر التي مهدت الطريق للنسوية، وفقًا للمؤلفة الأمريكية سوزان شابيرو. دمية باربي هي مستقلة وواثقة من نفسها، وعاملة أيضا والرجل هنا هو إكسسوار. لكن هناك كثيرون ممن لا تروق لهم الدمية، فأطباء ونسويات وفنانون ينتقدون صورة باربي النمطية للمرأة. في حين أنها كانت دائمة التغير. وباتت متوفرة بجميع ألوان البشرة تقريبًا، بل وتم طرحها مؤخرا بملامح متلازمة داون. ويوجد منافس كبير لباربي في إفريقيا منذ فترة: دمى "كوينز أوف أفريكا" أي "ملكات إفريقيا" والتي تجسد صورة مختلفة تمامًا عن الجمال والأنوثة. فما الذي يمكن أن يضيفه فيلم باربي في عام 2023؟ المخرجة غريتا غيرويغ حولت الأسطورة إلى فيلم فوضوي يتطرق أيضا للانتقادات الموجهة للدمية.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - خيول هتلر البرونزية 17.06.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - روائع حفل أوبرا غالا بون 2023 10.06.2023

Für Kultur Intensiv vom 03.06.2023 und alle Adaptionen und Wiederholungen.*** Thammasat Universität Rangsit, Thailand, Dachgarten, Klimafreundlich, Architektur

5 مبان حول العالم رفيقة بالبيئة وجميلة 03.06.2023

Videostill Dominika-Kirche in Maastricht - eine Buchhandlung

تعديل البناء بدلا من الهدم 03.06.2023

المزيد واحة الثقافة

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الاعتداء على الفن - حدود العصيان المدني 15.07.2023

DW Kultur.21 arabisch (Sendungslogo Composite)

واحة الثقافة - لماذا لا يُعَدُّ الطفل المعجزة معجزة 08.07.2023

DW Kultur.21 arabisch (Sendungslogo Composite)

واحة الثقافة - موسيقى التكنو - من برلين إلى العالم 01.07.2023

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - خطر الذكاء الإصطناعي - على الإبداع البشري 24.06.2023