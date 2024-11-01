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ثقافةألمانيا

واحة الثقافة - مقاومة الروما والسنتي ضد النازيين

٢ نوفمبر ٢٠٢٤

أبطال من الروما والسنتي قاوموا النازيين. الملاكم السنتي يوهان "روكيلي" ترولمان سخر خلال المنافسات من الايديولوجية العرقية النازية. ألفريدا "نونسيا" ماركوفسكا أنقذت حوالي 50 طفلا من الترحيل والقتل في معسكرات الاعتقال.

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Arts Unveiled | Markowska
صورة من: DW

صبغ الملاكم السنتي يوهان "روكيلي" ترولمان شعره باللون الأشقر ووضع مسحوقا أبيض على وجهه خلال نزال على اللقب، للسخرية من الايديولوجية العرقية النازية. أنقذت ألفريدا "نونسيا" ماركوفسكا حوالي 50 طفلاً من الترحيل والقتل في معسكرات الاعتقال. تعود العنصرية ضد الروما والسنتي إلى مئات السنين وبلغت ذروتها في ألمانيا النازية. خلال الحقبة النازية تم اضطهاد وقتل مئات الآلاف من الروما والسنتي - لكن بعضهم تمكنوا من المقاومة وإنقاذ الأرواح. اليوم تسلط الفنانة والناشطة من الروما سيمونيدا سيليموفيتش الضوء على هؤلاء الأبطال شبه المجهولين من الروما من خلال المسرح والفن.

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