واحة الثقافة - مقاومة الروما والسنتي ضد النازيين

صورة من: DW

صبغ الملاكم السنتي يوهان "روكيلي" ترولمان شعره باللون الأشقر ووضع مسحوقا أبيض على وجهه خلال نزال على اللقب، للسخرية من الايديولوجية العرقية النازية. أنقذت ألفريدا "نونسيا" ماركوفسكا حوالي 50 طفلاً من الترحيل والقتل في معسكرات الاعتقال. تعود العنصرية ضد الروما والسنتي إلى مئات السنين وبلغت ذروتها في ألمانيا النازية. خلال الحقبة النازية تم اضطهاد وقتل مئات الآلاف من الروما والسنتي - لكن بعضهم تمكنوا من المقاومة وإنقاذ الأرواح. اليوم تسلط الفنانة والناشطة من الروما سيمونيدا سيليموفيتش الضوء على هؤلاء الأبطال شبه المجهولين من الروما من خلال المسرح والفن.