"واتس آب" يطور خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء

يتيح تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" حاليا خيار إرسال رسائل ذاتية الاختفاء لتختفي بشكل تلقائي بعد 7 أيام في الدردشات الجماعية، بعدما كانت إمكانية شطب هذه الرسائل فقط من صلاحية الشخص الذي أنشأ مجموعة الدردشة هذه، حسب الموقع الألماني "كمبيوتر بيلد"، المختص في مجال الإعلاميات. وذكر المصدر ذاته أنه سيكون في المستقبل بإمكان كل شخص في مجموعة الدردشة تغيير خاصية الرسائل وجعلها تتدمر ذاتيا بعد مدة أقصاها 7 أيام.

ومع ذلك، هناك شرط أساسي لكي يقوم كل عضو في مجموعة الدردشة في "واتس آب" من تغيير خاصية رسائله. فعلى المسؤول الذي أعد مجموعة الدردشة من تفعيل هذه الخاصية ليتمكن أعضاء المجموعة من استخدام الوظيفة، حسب ما ورد في موقع "دير فيستن" الألماني.

كيف يمكن تفعيل خاصية الرسائل ذاتية التدمير؟

- افتح "واتس آب" وافتح الدردشة التي تريد تمكينها من خلالها

- اضغط على الاسم في الجزء العلوى من النافذة

- سترى خيارا يسمى الرسائل المختفية Disappearing Messages اضغط عليه، وإذا طُلب منك ذلك، فاضغط على متابعة

- حدد تشغيل أو إيقاف كما هو مطلوب

كما يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" المملوك لشركة فيسبوك عمليا دون توقف لتحسين برنامج المراسلة الخاص به، ويختبر حاليا أيضا خاصية خيار حذف الرسائل تلقائيا في الدردشة الجماعية بعد 24 ساعة. ولكن ليس من الواضح بعد موعد وضع هذه الميزة في الخدمة.

ع.اع./خ.س.