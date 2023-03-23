واتساب يعلن عن تجديد التطبيق على نظام ويندوز بمميزات أفضل

أعلن واتسابعن إصدار جديد يعمل على نظام ويندوز يقدم تحسينات في الأداء وميزات اتصال أفضل. ويتيح الإصدار الجديد أيضا مميزات جديدة أبرزها الارتباط بأجهزة متعددة في الوقت نفسه، مما يسمح للمستخدمين باستخدام واتساب حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف الذكي، وفقا لما تم نشره في الموقع الألماني "شتات بريمرهافن".
كما يمكن لمستخدمي واتساب الآن إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصا، حسب موقع "شيب" الألماني. وأكد مطورو واتساب أنهم سيستمرون في زيادة عدد الأشخاص المشاركين في مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية في المستقبل.
وكانت واتساب طرحت في وقت سابق تحديثا لإصدار Android منذ بضعة أيام يُظهر زرا جديدا يتم عرضه بمجرد تلقي إشعار برسالة جديدة. وبمساعدة الزر الجديد يمكنك كتم صوت محادثات معينة دون الاضطرار إلى فتح التطبيق وكتم صوته باستخدام قائمة النقاط الثلاث.
كما تساعد الميزة الجديدة التي يقدمها تطبيق واتساب في التقليل من استقبال المكالمات المزعجة من الأرقام المجهولة بشكل كبير. ومع توفير تطبيق واتساب للميزة الجديدة التي يقدمها يمكن حظر هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم وتجنب تلقي المكالمات من الأرقام المجهولة من خلال كتمها.
اع.ع. / ع.ج.م
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
أجهزة تنفس مبتكرة
في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
حلول رخيصة
فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
دفعة الابتكار في السنغال
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
"الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي
في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
نماذج مزركشة
قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
تسريحة الشعر كورونا
بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
تغذية صحية حتى البيت
وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي
بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.
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كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة
تتبع الوباء
في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.