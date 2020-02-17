 واتساب يعلن خاصية جديدة ينتظرها مستخدموه منذ مدة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 06.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

واتساب يعلن خاصية جديدة ينتظرها مستخدموه منذ مدة!

هل أرسلت يوما رسالة مرت عليها عدة أيام وندمت عليها ورغبت في محو أي آثر لها؟.. تطبيق ”واتساب" أوجد لك الحل حيث يضيف خاصية جديدة لـ ”محو آثر" أية رسائل سابقة. فكيف تعمل الخاصية الجديدة؟

واتساب

واتساب.. أحد أشهر تطبيقات الرسائل عبر العالم

لفترة طويلة لم يقدم تطبيق واتساب، الخاص بتبادل الرسائل والمكالمات عبر الإنترنت، نفس السمات التي وفرتها تطبيقات أخرى بديلة منافسة له، وعلى رأسها تطبيق سيغنال.

مختارات

بعد طول انتظار أعلن تطبيق الدردشة العملاق واتساب إطلاق خاصية الوضع الليلي القاتم أو ما يعرف بـ Darke mode التي تحمي عيني المستخدمين وتطيل عمر بطارية الهاتف. فكيف يمكنك تفعيلها على هاتفك؟

حذر باحثون بشركة متخصصة في الأمن الرقمي من قيام قراصنة بمحاولات لاستبدال تطبيق واتساب بنسخة مزيفة منه. فأي نوع من الهواتف هي التي أصيبت بهذا الفيروس الخادع؟ وهل نسخة واتساب الموجودة حاليا على هاتفك أصلية أم مزيفة؟

رغم استخدام تطبيق واتساب لتقنية الرسائل المشفرة، إلا أن العديد من مستخدمي التطبيق تنتابهم مخاوف من إرسال بعض الرسائل ذات المحتوى الحساس. واتساب يختبر تقنية جديدة قد تجعل المستخدمين يتخلصون من مخاوفهم.

ولكن يبدو أن واتساب قرر مؤخرا القيام بتغيير ربما يرضي الكثير من مستخدميه. إذ أضاف التطبيق خاصية جديدة تسمح بمسح جميع ما تم إرساله من الهواتف المستقبلة للرسائل، بما في ذلك الرسائل داخل مجموعات الدردشة التي تضم أكثر من عضوين، بعدما كانت خاصية المسح تخصّ فقط الدقائق الأولى من الإرسال وقبل اطلاع المستقبل عليها.

ومن المفترض أن تنطلق الخاصية الجديدة بالسماح للمستخدين بمسح الرسائل علي مدار سبعة أيام متتالية فقط، وفقا لبيان منشور عبر المدونة الخاصة بتطبيق واتساب. وسبق لواتساب أن أعلن عن تجريبخاصية لرسائل ذاتية المسح.

وبمجرد تفعيل خاصية مسح الرسائل، سيتم محوها أولا بأول بعد سبعة أيام من إرسالها عبر التطبيق بما يحقق لمستخدم التطبيق "مزيداً من الخصوصية"، علي حد تعبير البيان الصادر عن إدارة واتساب.

كما أشارت إدارة التطبيق إلى اعتقادها بأن قرار إطلاق خاصية المسح من شأنه أيضا تحقيق "سلاما ذهنيا" للمستخدم لمعرفته بأن الرسائل "غير دائمة".

ونشر القائمون على التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فيديو لشرح كيفية تفعيل الخاصية الجديدة. أما بالنسبة للرسائل داخل مجموعات الدردشة، فسيكون لمؤسس المجموعة (الأدمن) وحده القدرة على تفعيل الخاصية الجديدة.

ويأتي الإعلان عن الخاصية الجديدة لمسح الرسائل بعد شهر من إطلاق التطبيق، والمملوك من شركة فيسبوك، لخدمة جديدة للتسوق، وفقا لموقع صحيفة الغارديان.

وتسمح خدمة التسوق الجديدة بمراسلة المتاجر وتفحص القطع المعروضة للبيع ثم الدفع وإكمال عملية الشراء عبر واتساب دون الحاجة لمغادرة التطبيق على الإطلاق.

د.ب/إ.ع/ع.ش

مشاهدة الفيديو 04:42

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