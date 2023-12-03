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واتساب يطرح ميزة جديدة لحماية المحادثات السرية

٣ ديسمبر ٢٠٢٣

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب حماية محادثاتهم بطبقة أمان جديدة عبر خاصية "رموز سرية" (Chat locks) تسمح بقفلها وإخفائها تماما عن الأنظار حتى ضمن قائمة المحادثات. فكيف تعمل هذه الخاصية؟

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طرحت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، ميزة خصوصية جديدة تساعد المستخدمين في إخفاء الموقع خلال المكالمات.
أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب حماية محادثاتهم بطبقة أمان جديدة عبر "رموز سرية"صورة من: photothek/picture alliance

طرح تطبيق المراسلة الفورية " واتساب " ميزة جديدة تعرف بـ "رموز سرية" (Chat locks)، تسمح للمستخدمين بقفل وإخفاء المحادثات تماما. تهدف هذه الميزة إلى توفير طبقة إضافية من الخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين إجراء محادثات غير مرئية حتى داخل قائمة المحادثات.

ويمكن العثور على هذه  المحادثات المخفية  عن طريق كتابة "الرموز السرية" في شريط البحث في التطبيق. والهدف من هذه الميزة هو تأمين حماية خصوصية مضاعفة للمحادثات الخاصة. وصُممت خصيصا للأشخاص الذين يحتاجون إلى إبقاء المحادثات المهمة مخفية تماما حتى عن الأشخاص الذين يعرفون كلمات المرور ويمكنهم الوصول إلى تطبيقات الهاتف.

ووصفت واتساب الميزة بأنها وسيلة لحماية المحادثات "الدردشات" و"تجعل من الصعب العثور عليها إذا كان شخص ما لديه حق الوصول إلى هاتفك، أو إذا كنت تشارك الهاتف مع شخص آخر".

تعتبر هذه الميزة الجديدة استمرارا لجهود واتساب في تعزيز حماية خصوصية مستخدميها وتوفير خيارات تحكم أكثر في إدارة المحتوى والمحادثات.

إذ تعمل أداة قفل الدردشة السابقة عن طريق نقل المحادثات إلى مجلد منفصل يمكن فتحه بكلمة مرور الهاتف أو الدخول البيومتري. وهو أمر مفيد إذا كنت تشارك الجهاز مع آخرين. لكن لا يمنع الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور من التطفل. فيما تتيح الرموز السرية للمستخدمين توظيف كلمة مرور ثانية منفصلة "عما تستخدمه لفتح هاتفك".

ووفقا لإعلان واتساب، سيؤدي إنشاء واحدة إلى اختفاء مجلدك المقفل من صندوق الوارد كطبقة إضافية للخصوصية. بحسب ما نشره موقع (تيك رادار) الأمريكي.

ويمكن قفل الدردشات من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ومن ثم اختيار خيار قفل الدردشة. ثم قم بتفعيل الرمز السري وابتكر كلمة مرور.

ومن المثير للاهتمام أنه يمكنك استخدام الرموز التعبيرية في الرمز إلى جانب الأرقام والأحرف وعلامات الترقيم والإبداع.

ريم ضوا

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