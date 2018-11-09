واتساب تخفض عدد متلقي الرسائل المعاد توجيهها

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة تطبيق الدردشة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط في مسعى لمكافحة "المعلومات المضللة والإشاعات".

وفي هذا السياق قالت فيكتويا جراند نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية اليوم الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2019): "سنفرض حداً من خمس رسائل على مستوى العالم اعتباراً من اليوم".

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فرداً أو مجموعة. وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اُتخذ في الهند في يوليو/ تموز الماضي بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وتحاول خدمة واتساب التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم، إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، وذلك في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.

وقال كارل ووج رئيس الاتصالات في واتساب لوكالة رويترز إن الخدمة ستنشر تحديثاً للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.

وسيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولاً، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (آي.أو.إس) الخاص بأجهزة أبل.

ع.غ/ ع.ج.م (رويترز)