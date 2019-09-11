 وائل غنيم.. ظهور مثير و ″رسائل″ متعددة | سياسة واقتصاد | DW | 13.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وائل غنيم.. ظهور مثير و "رسائل" متعددة

ظهور مفاجئ لوائل غنيم الناشط السياسي المصري أحد أيقونات ثورة يناير 2011 أثار الكثير من الجدل. غنيم استخدم لغة خطاب حادة للغاية في عدد من الفيديوهات التي ظهر فيها بشكل مغاير تماما ووجه الكثير من الرسائل لأطراف متعددة.

Wael Ghonim, ägyptischer Aktivist (picture-alliance/dpa/K. Elfiqi)

عاد وائل غنيم للظهور بعد اختفاء دام عدة سنوات عقب خروجه من مصر إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب عقب مظاهرات شعبية. منذ ذلك التوقيت التزم غنيم الصمت، إلا أنه عاد مؤخراً للظهور. لكن عودة غنيم أحد أيقونات ثورة يناير 2011 ومؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد" لم تكن أبداً بالعادية.

ظهر وائل حليق الرأس والوجه تماماً، وتحدث بأسلوب لم يعتده أحد من قبل، موجهاً انتقادات بألفاظ في غاية العنف لكل من علق على مظهره أو اتهمه بالجنون. غنيم كرر أكثر من مرة أنه مر بالكثير في الفترة الأخيرة وقرر إحداث تغيير شامل على كافة المستويات سواء في الشكل أو الأفكار. حديث وائل تناول موضوعات شتى كان الوضع في مصر أحد محاورها، ولعل كلماته التي قالها في الفيديو الذي نشره اليوم الجمعة (13 أيلول/سبتمبر 2019) "روح يناير ستظل في قلبي وعقلي" أكبر دليل على ذلك.

رسائل للنظام المصري .. وآخرين

على الرغم من انتقاد غنيم للأوضاع في مصر، إلا أنه أكد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يحمل في قلبه بعض الخير وأنه يتمنى انصلاح أحوال مصر قيادة وشعباً وان يخرج من بالسجون من معارضين للنظام.

لكن ما أثار النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي هو طلب غنيم التواصل بشكل مباشر مع المخابرات الحربية المصرية للوصول إلى حل لحالة الانسداد في المشهد المصري، على الرغم من أنه أكد في واحد من الفيديوهات أنه تلقى تهديداً مبطناً بالقتل إلقاءًا من الشرفة، وذلك خلال اتصال مع أحد ضباط الجهاز الأمني المصري.

مختارات

غنيم الذي يقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة أبدى تعاطفه مع أرملة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بالإشارة إلى فقدانها زوجها وابنها في غضون عدة أسابيع، وطالب السيسي بالاعتذار للسيدة عما أصابها رغم أنه كان أحد الداعين لإزاحة مرسي من منصبه، كما أكد على أنه وغيره ممن شاركوا في ثورة يناير 2011 كانت لديهم تصورات ساذجة حول تغيير النظام السياسي في مصر وأن هذا التحرك الخاطئ تسبب في ما وصلت إليه البلاد حالياً.

غنيم وجه أيضاً الكثير من الاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها سواء حبيسة سجون النظام المصري أو تلك التي فرت إلى الخارج، متهماً إياهم بالتسبب في ما حدث للالآف من أعضاء الجماعة من أذى، كما طالت انتقاداه عدداً من النشطاء السياسيين في مصر حتى أنه سمى بعضهم.

ووجه المدير الإقليمي السابق لشركة جوجل بالشرق الأوسط انتقاداً عنيفاً أيضاً للفنان والمقاول المصري محمد علي الذي ألقت فيديوهاته حجراً ثقيلاً في مياه الساحة السياسية المصرية الراكدة، وقال إن ما يفعله "علي" من استهداف لقيادات الجيش المصري واتهامهم بالفساد أمر غير صحيح، لكن محمد علي سارع بالرد عليه موجها إليه رسالة مفادها "هذا ليس وقتك .. أنا في معركة مع رئيس الجمهورية".

شخصية جديدة..بأفكار جديدة

الصورة التي ظهر عليها غنيم وطريقته الحادة في الكلام والرد على منتقديه أثارت قلق البعض من احتمال تعرضه لأزمة نفسية عنيفة خاصة وأنه أكد على مروره قبل فترة بحالة من الانعزال وصلت إلى اكتئاب حاد كادت أن تنتهي بالانتحار، وأن أحد أسبابها الرئيسية كان "حالة التدهور الحادة المستمرة في مصر" بحسب قوله. لكنه أشار إلى أنه بدأ مرحلة جديدة من حياته يعيد فيها اكتشاف نفسه.

البعض عزا التغير العنيف الذي حدث للناشط المصري البارز إلى فقدانه الأمل في المستقبل وان ما حدث له يختزل صورة ما حدث لمصر خلال السنوات التالية للإطاحة بمرسي:

 

وهي الفكرة نفسها التي يبدو أن كثير ممن شاركوا في ثورة يانير 2011 قد اتفقوا بشأنها:

لكن غنيم قال إنه يشعر الآن براحة نفسية وأنه "لا يريد أن يعيش حياة مملة يحكمها الخوف يكون فيها مجبراً على أن يطأطئ رأسه"، مؤكداً أنه اختار عدم الاستسلام. أضاف غنيم أنه لم يتخل عن مصر، كما لن يتخلى عن "عالم تكون فيه قوة الناس العاديين أكبر من قوة الناس الذين لديهم السلطة" مشيراً إلى أنه يطمح لأن يكون "قوة إيجابية في العالم"، وأن يكون "حاضراً لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها"، وأن يواصل "مقاومة اليأس من إصلاح المنظومة"، وذلك بحسب ما كتب في مقاله المنشور بموقع عربي بوست.

ردود أفعال متباينة

اختلفت ردود الأفعال حيال الظهور المفاجئ لوائل غنيم وما حوته فيديوهاته سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون والرسائل. هناك من تفهم ما يقوم به غنيم والتحولات التي مر بها وصولاً إلى هيئته الحالية. أحد هؤلاء الناشطة السياسية سوسن جاد والتي أبدت من خلال فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك تفهماً كاملاً لما أصبح عليه الناشط السياسي البارز، وقالت إن التغير في الشكل أو طريقة الكلام أو التفكير كلها أمور لا تدل أبداً على أنه في حالة نفسية سيئة وأن العكس هو الصحيح تماماً.

الأمر نفسه أكدت عليه المدونة أميرة طاهر التي قالت إن حالة وائل غنيم لا تشير إلى أي اختلالات نفسية وأن ماحدث له حدث للكثيرين غيره ممن يقومون بمحاولة لتغيير انفسهم لكن على مستويات أعمق:

 

لكن على الجانب الآخر، هناك من طالب بتجنب الحديث عن غنيم مبدياًً سخريته من احتمال كون غنيم مدفوعاً من جهاز أمني للتغطية على الجدل الذي سببته فيديوهات محمد علي:

إلا أن هناك من ذهب بعيداً بتفسير توقيت ظهور الناشط السياسي السابق، حيث اتهم غنيم بالتعاون مع المخابرات الأمريكية لكنه اتفق أيضاً مع فكرة أن الهدف من ظهوره الآن هو التغطية على الاهتمام الكبير بفيديوهات الفنان المصري محمد علي حول الانحرافات المالية المزعومة لقيادات بالجيش المصري:

 أنصار النظام المصري قابلوا الأمر بنوع من التشفي، معتبرين أن ما حدث للناشط السياسي البارز "انتقام إلهي" نتيجة "محاولة هدم الدولة المصرية":

وينتظر الكثير من المصريين ما سيقوله الرئيس المصري في مؤتمر الشباب الذي تقرر انعقاده على عجل - بحسب مراقبين وسياسيين ومغردين - للرد على الاتهامات التي وجهها الفنان محمد علي في فيديوهاته واتهاماته لأسماء بعينها في الجيش المصري بل وللرئيس نفسه، وقد يتطرق الأمر أيضاً لما قاله وائل غنيم والرسائل المتعددة التي وجهها، خاصة وأن صحف النظام المصري قد بدأت للترويج لما سيتم مناقشته بشكل رئيسي في المؤتمر وهي "حروب الجيل الخامس والسادس والشائعات التي تستهدف هدم الأنظمة".

  • default

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    عيش وحرية وعدالة اجتماعية

    لا زال الشعار الذي كان أساس الثورة المصرية قبل ثلاث سنوات، حاضرا بقوة اليوم، وقد رفعه شباب حركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون وجبهة طريق الثورة وبعض شباب اﻹخوان الذين منعوا من رفع إشارة رابعة العدوية، وقد هتفوا أيضا "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يوم 25 العصر مفيش داخلية في مصر".

  • default

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    باعة الأعلام

    باعة أعلام مصر كانوا أول من نزل إلى شوارع القاهرة في صباح الخامس والعشرين من يناير 2014، آملين أن يمنحهم اليوم مزيدا من الرزق في الذكرى الثالثة للثورة المصرية التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    الكرامة

    على الصورة حسام السعيد، الشاب المصري الذي يعمل مديرا لشركة استيراد، وهو يرفع إشارتي رابعة وحركة 6 أبريل للتعبير على أن الهدف واحد وهو إسقاط النظام. وأوضح لـDW عربية: "أنا نزلت اليوم لهدف وحيد وهو أنني أريد أن أؤمن ﻷوﻻدي مستقبلا فيه كرامة، ولأشعر بأنني إنسان في هذا البلد".

  • default

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    فض المظاهرات

    متظاهر يستخدم مقرب النظر في شارع سوريا المتفرع من ميدان مصطفى محمود لكشف حركة قوات ومدرعات الشرطة التي تدخلت لفض تظاهرة بالغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي قبل إلقاء القبض على بعض المتظاهرين. وذلك بعد عشر دقائق من انطلاق المظاهرات.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    قطع الطريق على قوات الأمن

    متظاهرون يحاولون قطع الطريق على مدرعات الشرطة في شارع السودان حتى لا تهاجمهم، ويضرمون النيران في إطارات السيارات للتغطية على رائحة الغاز المسيل للدموع.

  • default

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    الإصابة بالخرطوش

    إصابة متظاهر بالخرطوش في مسيرة المهندسين وهو يمسك في يده الشماريخ (ألعاب نارية) لمواجهة الشرطة عند اقترابها. ورغم إصابته إلا أنه يصر على مواصلة المظاهرة.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    قتلى وجرحى

    رغم محاولات لفضها، إلا أن المتظاهرين رفعوا شعارات مناوئة للعسكر، في حين سجل مقتل متظاهرين وإصابة العشرات منهم.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    مواصلة التحفيز

    متظاهر يحاول رفع الروح المعنوية للمتظاهرين بعد هجوم الشرطة أكثر من مرة على المتظاهرين ووقوع إصابات.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    كر وفر

    متظاهرون يفرون من الشرطة بعد محاصرتهم في شارع جانبي بتسلق اﻷسوار لعمارات جانبية والهرب إلى شوارع جانبية.

  • 3. Jahrestag der Ägytischen Revolution, Kairo

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    إطلاق الرصاص

    فوارغ الرصاص الحي الذي أطلقته الشرطة على المتظاهرين.

  • Bildergalerie Ägypten Dritter Jahrestag des Aufstandes 25. Januar 2014

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    أجواء احتفالية بميدان التحرير

    في المقابل، احتشد الالاف في ميدان التحرير، الذي كان رمز الثورة على مبارك، معلنين تأييدهم للجيش المصري ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في البلاد. وكانت فرقة موسيقية تابعة للشرطة تعزف اناشيد وطنية في اجواء احتفالية والحشود تلوح بالاعلام المصرية.

  • Bildergalerie Ägypten Dritter Jahrestag des Aufstandes 25. Januar 2014

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    عبد الفتاح السيسي

    مظاهرات ميدان التحرير تمحورت شعاراتها حول شخص وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في ما تظهر الصورة رجلا يضع صورة الفريق أول على وجهه.

  • Bildergalerie Ägypten Dritter Jahrestag des Aufstandes 25. Januar 2014

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    "نرى فيك مستقبل وطن"

    شعارات لدعم السيسي الذي لم يحسم بعد أمره بشأن ترشحه لمنصب الرئاسة.

  • Bildergalerie Ägypten Dritter Jahrestag des Aufstandes 25. Januar 2014

    في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

    إجراءات أمنية مشددة

    اجراءات امنية مشددة عند مداخل ميدان التحرير التي أغلقت بمصفحات الجيش وباسلاك شائكة. وقام رجال الشرطة والجيش يتفتيش الاشخاص الراغبين في الدخول مرتين.

    الكاتب: مصطفى هاشم- القاهرة/ وكالات


مختارات

في صور: الذكرى الثالثة للثورة المصرية

على وقع تفجيرات دامية استهدفت مراكز للشرطة، أحيت مصر الذكرى الثالثة للثورة عبر مظاهرات مناهضة للعسكر، تمّ تفريقها بالخرطوش وقنابل الغاز، وأخرى في التحرير مؤيدة للفريق السيسي الرجل القوي المرجح ترشحه للرئاسة قريبا. (25.01.2014)  

مواضيع ذات صلة

Wael Ghonim, ägyptischer Aktivist

فيديو وائل غنيم – جدل بشأن المظهر وتساؤلات عن الرسائل 11.09.2019

بعد مرور نحو ثماني سنوات على ثورة 25 يناير، يظهر أحد رموزها في فيديو بملامح مغايرة وكلام وصفه الكثيرون بأنه "غير مترابط". ظهور وائل غنيم بهذا الشكل أثار نقاشاً حاداً و طرح تساؤلات حول مصير شباب الثورة.

Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen jubelnde Anhänger

هكذا تفاعل مغردون مع اعتقال مدير صفحة "أنا آسف يا ريس"! 10.07.2019

القبض على معارض للسيسي ليس بالخبر الجديد، لكن القبض على مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ربما يشير لتغير مفهوم المعارضة. الخبر أثار استغراب ودهشة المتابعين والتضامن معه.

Ägypten Präsident Abdel Fattah al-Sisi

تعديلات مقترحة تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034 04.02.2019

قدم نواب موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحا بإجراء تعديلات دستورية تتيح له البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022. وحسب هذه التعديلات فإن الرئيس السيسي قد يبقى في الحكم حتى عالم 2034.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  