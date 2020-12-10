 هيومن رايتس: على بايدن إلغاء صفقات السلاح لمصر والسعودية وإسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2021

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أخبار

هيومن رايتس: على بايدن إلغاء صفقات السلاح لمصر والسعودية وإسرائيل

"أربع سنوات من امتهان الديمقراطية"، هكذا وصف رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش سنوات حكم دونالد ترامب موجها العديد من المطالب للرئيس المنتخب جو بايدن من بينها إلغاء صفقات السلاح لدول مثل مصر والسعودية وإسرائيل.

رئيس منظمة هيومن ريتس ووتش، كينيث روث، دعا بايدن للقطيعة مع نهج سلفه ترامب

رئيس منظمة هيومن ريتس ووتش، كينيث روث، دعا بايدن للقطيعة مع نهج سلفه ترامب

قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني/يناير 2021) إن على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العمل على استعادة مصداقية بلاده فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الداخل والخارج وذلك بعد ما وصفه رئيس المنظمة الحقوقية بأربع سنوات من امتهان المبادىء الديمقراطية.

مختارات

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال الرياض لمسؤولين حكوميين بسبب تهم "فساد". وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية بإجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية "ظالمة".

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان "إصلاحات ملموسة" لإنهاء "عمليات التحقق من الهوية التي يطغى عليها التعسف والتمييز"، وذلك غداة تجدد التظاهرات المنددة بعنف الشرطة في فرنسا.

لم تتردد الولايات المتحدة في الدفاع عن الديموقراطية والضغط على القادة المهزومين في صناديق الاقتراع في العالم للتنحي عن السلطة، لكن الرئيس دونالد ترامب يقوم الآن بتأسيس نموذج أمريكي جديد لهؤلاء مع رفضه الإقرار بالخسارة.

وقال كينيث روث لرويترز قبل إصدار التقرير السنوي للمنظمة إن الرئيس دونالد ترامب استهان بحقوق الانسان في الداخل وتفاوتت انتقاداته لسجلات الدول الأخرى في تلك الحقوق. وأضاف روث المدير التنفيذي للمنظمة أن على بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الجاري أن يجعل من حقوق الإنسان حجر زاوية في السياسة الخارجية الأمريكية.

إلغاء صفقات السلاح

ودعا روث بايدن أيضاً إلى إلغاء صفقات السلاح لدول مثل مصر والسعودية وإسرائيل، كما دعاه للتواصل من جديد مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحب منه ترامب في حزيران/يونيو 2018 "رغم انتقاده لإسرائيل".

وقال لتلفزيون رويترز في جنيف "ترامب كان كارثة كاملة على حقوق الإنسان وقد استهان بحقوق الإنسان في الداخل والتحريض على الاعتداء على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير (كانون الثاني) ليس سوى أحدث مثال على الذروة الطبيعية لأربع سنوات من امتهان المباديء الديمقراطية".

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ويصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قرار بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في كلمة وجهها لأنصاره الأسبوع الماضي قبل أن تقتحم مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأمريكي الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

واتهم روث ترامب "بالتودد لكل حاكم مستبد" في الوقت الذي اختص فيه "خصومه المعروفين" في فنزويلا وكوبا وإيران و"أحياناً الصين" بانتقادهم في قضايا حقوق الإنسان. وأضاف أن على بايدن أن يجعل من حقوق الإنسان "مبدأ هادياً للسياسة الخارجية الأمريكية وأن يلتزم به حتى إذا كان ذلك صعباً".

ا.ف/ خ.س (رويترز)

  • München Menschenkette Hand in Hand gegen Rassismus (Imago/M. Westermann)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    اعتمدت الأمم المتحدة نظاما أساسيا مكونا من 30 بندا تريد من خلاله دعم "التقدم الاجتماعي وضمان ظروف حياة أفضل". والناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.

  • USA Super Bowl 50 Beyonce Reaktionen Demo (Getty Images/AFP/J. Samad)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حظر التمييز ـ البند 2

    جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

  • 25.05.2016 DW GLO Aegypten Folter (NDR)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الحياة والحرية

    كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

  • Türkei Ankara Verhaftung von Pro-Kurden-Demonstranten (Getty Images)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    المساواة أمام القانون

    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

  • Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    ليس هناك إنسان غير شرعي

    لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

  • Pakistan Lahore grausame Ehrenmorde Hassan Khan verlor seine junge Frau (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

  • USA Proteste Ölpipeline in Indianerreservat (Reuters/S. Keith)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

  • Türkei Protest gegen Verfolgung von Journalisten der Zeitung Özgür Gündem (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

  • Angola Slum Kinanga in Luanda (DW/N. Sul d'Angola)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


 

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