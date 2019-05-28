 هيومن رايتس تتحدث عن تعرض موظفيها في مصر للتهديد | أخبار | DW | 30.05.2019

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أخبار

هيومن رايتس تتحدث عن تعرض موظفيها في مصر للتهديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن موظفيها في مصر تعرضوا للتهديد بعد أن أصدرت تقريرا بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وطالب المنظمة السلطات المصرية بالتحقيق في الانتهاكات التي أوردها التقرير.

Ägypten Ägyptische Soldaten in Al-Arisch (picture-alliance/epa/ALMASRY ALYOUM/F. Gharnousi)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (30 مايو/أيار 2019)  إن موظفيها في مصر "تعرضوا إلى التهديد المباشر" موضحة أن "وسائل الإعلام المصرية والمعلقين المؤيدين للحكومة شنوا حملة تشهير ضد المنظمة تضمنت التهديد المباشر بأذى جسدي خطير لموظفيها".

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أحكام إعدام جديدة بحق "متشددين" في مصر تصدرها أعلى محكمة مدنية في البلاد ولا يمكن الطعن عليها. وأدانت محكمة النقض المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة". (07.05.2019)

قال الجيش المصري إن قواته قتلت 47 متطرفاً إسلاموياً في عمليات على كافة أرجاء الدولة. كما فقد خمسة عسكريين بينهم ضابط في العمليات. ولم يحدد الجيش تاريخ أو توقيت تلك العمليات ولا هويات المتطرفين وانتماءاتهم. (16.05.2019)

وأوضحت المنظمة أن هذه التهديدات جاءت بعد أن أصدرت في 28 مايو/أيار 2019 تقريرا بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وهو التقرير الذي يقدم تفاصيل عما وصفته المنظمة بـ "انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبتها قوات الأمن الحكومية المصرية، والمقاتلين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية"  في شمال سيناء".

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على صفحتها على الأنترنت إنه "بدلا من تخصيص وقت لدراسة تقرير هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الحكومة ضد المدنيين في سيناء، أنكرت السلطات المصرية بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات وشنّت هجوما إعلاميا على المدافعين الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان"

وطالب المنظمة الحكومة المصرية "التوقف عن مهاجمة كاشفي الحقائق والاستماع بدلا من ذلك إلى مظالم سكان سيناء، والتحقيق في الانتهاكات".

ي.ب

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

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  • Flugzeugabsturz über Ägypten Metrojet (picture-alliance/AP Photo/T. Belyakova)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    تفجير طائرة روسية بقنبلة يدوية الصنع!

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  • Ägypten nach Mursi-Sturz (Reuters)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المعركة ضد الإخوان بنكهة الحرب على الإرهاب

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  • Ägypten - Ägyptische Soldaten (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    استراتيجية جديدة في فبراير 2018

    بدأ الجيش المصري (الجمعة التاسع من شباط/ فبراير 2018) عملية "شاملة" للقضاء على الإرهاب في سيناء و الدلتا والظهير الصحراوي مع الحدود الليبية، معتمدا بشكل كبير على الطائرات المقاتلة. الجيش تحدث عن قيام قواته الجوية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لتقطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين، زيادة على وضع قوات مشتركة من الجيش والشرطة على المنافذ الحدودية وعلى كافة المناطق الحيوية بالبلد.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المدنيون ضحايا الإرهاب

    شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مجزرة في قرية الروضة بسيناء عندما قُتل حوالي 305 شخصا ًفضلاً عن عشرات الجرحى. الهجوم نفذه إرهابيون بعبوة ناسفة فضلاً عن إطلاق الرصاص داخل فناء مسجد مرتبط بإحدى الطرق الصوفية. ليست هذه المجزرة الوحيدة، فقد وقعت أحداث مشابهة، منها مقتل 29 قبطياً وإصابة 24 في هجوم بالرصاص على حافلة كانت تقلهم صوب دير في المنيا جنوب القاهرة.

  • Bildergalerie ISIS (picture-alliance/abaca)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    جماعات مسلّحة متعددة

    تنشط في مصر عدة جماعات مسلحة، بينها من يدعي رفضه استهداف المدنيين. أشهر هذه الجماعات تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بـ"داعش"، والذي كان يعرف بأنصار بيت المقدس. ظهر إلى الوجود عام 2011 لغرض مهاجمة إسرائيل لكنه بدأ مع سقوط الرئيس مرسي بمهاجمة المدنيين والقوات المصرية. هناك جماعات أخرى أقل نفوذا كـ"جند الإسلام" التي أعلنت الحرب على تنظيم "ولاية سيناء"، وكذا "أنصار الإسلام"، و"أجناد مصر" و"المرابطون".

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah Al-Sisi (picture-alliance/dpa/K. Elfiqi)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    تفاقم النشاط الإرهابي رغم خطوات السيسي

    رغم أن القوات المصرية استطاعت القضاء على الكثير من العناصر المتشددة، إلّا أن مصر لم تعانِ من الإرهاب بوتيرة أشدّ ممّا عليه الحال في عهد السيسي، الأمر الذي أثر كثيرا على حركة السياحة . كما تأتي هذه الهجمات في سياق اقتصادي مترّدٍ تعيشه مصر، وفي سياق تراجعٍ للحريات العامة وانتقاداتٍ متعددة تُوجه للقضاء المصري، لكن السيسي لا يكترث كثيرا لهذه الأمور ويمضي نحو ولاية ثانية.

  • USA Netanjahu mit Al-Sisi (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    التعاون مع إسرائيل في الحرب على الإرهاب

    يعدّ السيسي من أكثر الرؤساء العرب حماساً للسلام مع إسرائيل، لكن إدارته لم تفصح عن وجود تعاون أمني مع تل أبيب في مجال محاربة الإرهاب، لأن التعاون –إن صح- سيكون مكلّفا لشعبية السيسي في بلده. غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت أن التعاون قائم منذ مدة، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الى أن التعاون العسكري بين الطرفين تعزز منذ قدوم السيسي، وأن إسرائيل قامت بضربات جوية في سيناء ضد جماعات ارهابية.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

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مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

عانت مصر طوال تاريخها الحديث من هجمات جماعات مسلحة. لكن الحدة ارتفعت منذ 2011، قبل أن تشهد تصعيدا غير مسبوق في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فُصول معركة مصر ضد الإرهاب متعددة، تستعرض DW بعضاً منها. (09.02.2018)  

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