هيومن رايتس تتحدث عن تعرص موظفيها في مصر للتهديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (30 مايو/أيار 2019) إن موظفيها في مصر "تعرضوا إلى التهديد المباشر" موضحة أن "وسائل الإعلام المصرية والمعلقين المؤيدين للحكومة شنوا حملة تشهير ضد المنظمة تضمنت التهديد المباشر بأذى جسدي خطير لموظفيها".

وأوضحت المنظمة أن هذه التهديدات جاءت بعد أن أصدرت في 28 مايو/أيار 2019 تقريرا بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وهو التقرير الذي يقدم تفاصيل عما وصفته المنظمة بـ "انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبتها قوات الأمن الحكومية المصرية، والمقاتلين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء".

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على صفحتها على الأنترنت إنه "بدلا من تخصيص وقت لدراسة تقرير هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الحكومة ضد المدنيين في سيناء، أنكرت السلطات المصرية بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات وشنّت هجوما إعلاميا على المدافعين الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان"

وطالب المنظمة الحكومة المصرية "التوقف عن مهاجمة كاشفي الحقائق والاستماع بدلا من ذلك إلى مظالم سكان سيناء، والتحقيق في الانتهاكات".

ي.ب