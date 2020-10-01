هيمنة بافارية.. لأول مرة ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا

توج البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ اليوم الخميس (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2019 / 2020 .

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز اللاعب بالجائزة خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من البلجيكي الدولي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ في مختلف البطولات، وساهم بقدر هائل في فوز الفريق بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) كما تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 15 هدفا.

وهيمن فريق بايرن ميونيخ على جوائز الأفضل في حفل اليوم، فقد توج ليفاندوفسكي أيضا بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، متفوقا على كل من البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجمي باريس سان جيرمان الفرنسي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا روبرت ليفاندوفسكي فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مانويل نوير توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا كيفن دي بروين أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015 كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا المايسترو أندريس إنييستا - 2012 حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الفرنسي فرانك ريبيري - 2013 حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017 حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الكرواتي لوكا مودريتش - 2018 بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019 للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.



كما توج هانزي فليك المدير الفني لبايرن بجائزة أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2019 / 2020 . وتفوق فليك على مواطنيه يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي ويوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق لايبزغ الألماني واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين

وتوج مانويل نوير حارس مرمى بايرن بجائزة أفضل حارس مرمى في النسخة المنصرمة من دوري الأبطال، وتفوق نوير على كل من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني. وساهم نوير بقدر هائل في فوز بايرن بالثلاثية وحافظ على نظافة شباكه في ستة من المباريات الـ11 التي خاضها بايرن في طريقه إلى منصة التتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي.

كما توج يوزوا كيميش مدافع الفريق البافاري بجائزة أفضل مدافع في البطولة، متفوقا على كل من ديفيد ألابا وألفونسو ديفيز زميليه في فريق بايرن واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين حيث هيمن مدافعو بايرن على قائمة المرشحين للجائزة بعد فوز الفريق عن جدارة بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي

وحصل البلجيكي الدولي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب خط وسط، حيث تفوق على كل من توماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا نجمي بايرن ميونيخ واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك تم تكريمه أيضا.

مجموعات وروزنامة دوري الأبطال

وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 ، والتي أجريت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني- أتلتيكو مدريد الإسباني- سالزبورج النمساوي- لوكوموتيف موسكو الروسي. المجموعة الثانية : ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- انتر ميلان الإيطالي- بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. أما المجموعة الثالثة فتضم بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، مارسيليا الفرنسي.

والمجموعة الرابعة ضمت ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميديتيلاند الدنماركي. وفي المجموعة الخامسة: أشبيلية الإسباني- تشيلسي الإنجليزي- كراسنودار الروسي- رين الفرنسي. المجموعة السادسة : زينيت سان بطرسبرج الروسي- بوروسيا دورتموند الألماني- لاتسيو الإيطالي- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة السابعة : يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيرينكفاروس المجري. المجموعة الثامنة : باريس سان جيرمان الفرنسي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني- اسطنبول باشاك شهير التركي.

وأجريت مراسم القرعة اليوم بتوزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة. وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة اليوم حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

