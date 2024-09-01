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هيلين وايتل
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موضوعات من هيلين وايتل
ناقوس خطر: التشرد يهدد المزيد من الفتيات والنساء في ألمانيا
ناقوس خطر: التشرد يهدد المزيد من الفتيات والنساء في ألمانيا
باتت مشكلة التشرد تؤرق الساسة والأحزاب في ألمانيا خاصة مع تزايد حالات التشرد بين الفتيات والنساء.
سياسة
2024/9/21
٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
برلين تخطط لإقامة سكن جماعي للاجئين وسط "مخاوف" السكان
برلين تخطط لإقامة سكن جماعي للاجئين وسط "مخاوف" السكان
بسبب اكتظاظ مراكز إيواء اللاجئين في برلين بطالبي اللجوء، تطرح السلطات أفكارا وحلولا جديدة، منها السكن الجماعي.
مجتمع
2024/9/17
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف.. مفترق طرق للقانون الدولي؟
الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف.. مفترق طرق للقانون الدولي؟
تم الإعلان عنها لأول مرة عام 1949، لأجل استيعاب الدرس مما وقع في الحرب العالمية، لكن الاتفاقيات تعاني تحديات جمة.
سياسة
2024/8/12
١٢ أغسطس ٢٠٢٤
بسبب الشيخوخة.. ألمانيا تبحث عن بدائل للروابط الأسرية
بسبب الشيخوخة.. ألمانيا تبحث عن بدائل للروابط الأسرية
مع ارتفاع نسبة الشيخوخة تخطط الحكومة الألمانية لتقديم آلية جديدة تساعد أفراد المجتمع على مساعدة بعضهم، فهل تنجح في ذلك؟
مجتمع
2024/2/16
١٦ فبراير ٢٠٢٤
ألمانيا.. المتحولون جنسيا في مرمى نيران حملة تضليل يمينية!
ألمانيا.. المتحولون جنسيا في مرمى نيران حملة تضليل يمينية!
تستخدم جماعات يمينية خطاب الكراهية للتحريض ضد قانون تقرير المصير لتسهيل تغيير تسجيل الجنس. ومن بين المحرضين: حزب البديل.
حقوق الإنسان
2024/2/13
١٣ فبراير ٢٠٢٤
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