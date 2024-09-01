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هيلين وايتل

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موضوعات من هيلين وايتل

متشردة في إحدى محطات القطارات في برلين

ناقوس خطر: التشرد يهدد المزيد من الفتيات والنساء في ألمانيا

ناقوس خطر: التشرد يهدد المزيد من الفتيات والنساء في ألمانيا

باتت مشكلة التشرد تؤرق الساسة والأحزاب في ألمانيا خاصة مع تزايد حالات التشرد بين الفتيات والنساء.
سياسة٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
مجمع مكاتب في برلين بمنطقة شارلوتنبورغ

برلين تخطط لإقامة سكن جماعي للاجئين وسط "مخاوف" السكان

برلين تخطط لإقامة سكن جماعي للاجئين وسط "مخاوف" السكان

بسبب اكتظاظ مراكز إيواء اللاجئين في برلين بطالبي اللجوء، تطرح السلطات أفكارا وحلولا جديدة، منها السكن الجماعي.
مجتمع١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
ICRC International Committee of the Red Cross

الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف.. مفترق طرق للقانون الدولي؟

الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف.. مفترق طرق للقانون الدولي؟

تم الإعلان عنها لأول مرة عام 1949، لأجل استيعاب الدرس مما وقع في الحرب العالمية، لكن الاتفاقيات تعاني تحديات جمة.
سياسة١٢ أغسطس ٢٠٢٤
مبادرة لجميعة "أصدقاء كبار السن" تقوم بحملة ضد الشعور بالوحدة بين كبار السن، برلين، 14 فبراير/ شباط 2023

بسبب الشيخوخة.. ألمانيا تبحث عن بدائل للروابط الأسرية

بسبب الشيخوخة.. ألمانيا تبحث عن بدائل للروابط الأسرية

مع ارتفاع نسبة الشيخوخة تخطط الحكومة الألمانية لتقديم آلية جديدة تساعد أفراد المجتمع على مساعدة بعضهم، فهل تنجح في ذلك؟
مجتمع١٦ فبراير ٢٠٢٤
مظاهرة في كولونيا غرب ألمانيا لدعم مجتمع الميم

ألمانيا.. المتحولون جنسيا في مرمى نيران حملة تضليل يمينية!

ألمانيا.. المتحولون جنسيا في مرمى نيران حملة تضليل يمينية!

تستخدم جماعات يمينية خطاب الكراهية للتحريض ضد قانون تقرير المصير لتسهيل تغيير تسجيل الجنس. ومن بين المحرضين: حزب البديل.
حقوق الإنسان١٣ فبراير ٢٠٢٤
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