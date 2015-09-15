المستشار الرابع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي. يعتبر من أهم الشخصيات السياسية التي تركت بصماتها على السياسية الخارجية لألمانيا.

ولد هيلموت شميدت في ديسمبر/ كانون الأول 1918 بمدينة هامبورغ غرب ألمانيا، خدم في الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية والتحق بعدها بالحزب الديمقراطي الاشتراكي عام 1946. شغل عدة مناصب وزارية في حكومة المستشار الراحل فيلي براندت قبل أن يشغل منصب المستشار بين عامي 1974 وحتى 1982. توفي شميدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عن عمر ناهز 96 عاما.