هيرتا يوجه ضربة قاسية لطموح دورتموند بالمنافسة على اللقب

أهدر فريق بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية في صراع القمة مع بايرن ميونيخ، بعد خسارته على ملعب هيرتا برلين 2-3 السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

فعلى الملعب الأولمبي في برلين، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدماً بهدف سجله يوليان براندت في الدقيقة 31، لكن هيرتا قلب الأمور لصالحه تماماً في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 51 بواسطة المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل. وقام المهاجم الشاب ماركو ريشتر بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لهيرتا برلين في الدقيقتين 57 و69.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، أحرز ستيفن تيجيس الهدف الثاني لدورتموند، لكنه لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

وبهذه الخسارة توقف رصيد دورتموند عند 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، في الوقت الذي رفع فيه هيرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، تلقى لايبزيغ هزيمته الأولى مع مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض بيلفيلد في الشوط الثاني ويحسم الفوز بهدفي ياني سيرا وماسايا أوكوجاوا في الدقيقتين 57 و75.

وبهذه النتيجة توقف رصيد لايبزيغ عند 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل بيلفيلد في المركز قبل الأخير، وإن كان قد رفع رصيده إلى 16 نقطة.

لم تعلق ألمانيا مباريات الدوري فيها بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين، على عكس الدوري الإنجليزي (أرشيف)

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أرمينيا بيلفيلد إصابة لاعبيه شتيفان أورتيغا ومانويل بريتل بفيروس كورونا المستجد. وأوضح النادي في بيان: "جميع الاختبارات الأخرى للاعبين جاءت نتائجها سلبية".

وتزايدت حالات الإصابة بكورونا في الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية، لكن رغم ذلك لم يتم تأجيل المباريات، على عكس ما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستذهب أندية البوندسليغا إلى عطلة شتوية عقب مباريات هذا الأسبوع، ثم تستأنف نشاطها في السابع من يناير/ كانون الثاني، وهو ما قد يساعد على عدم تفشي العدوى بشكل أكبر.

أما على ملعب "رور شتاديون"، فقد حسم أونيون برلين فوزه على مضيفه بوخوم بهدف سجله ماكس كروز في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بوخوم عند عشرين نقطة في المركز الثاني عشر.

رفع أونيون برلين رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس بعد فوزه على بوخوم في المرحلة 17 من بوندسليغا

وعلى ملعب "كوميرتس بانك أرينا"، فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز بهدف سجله يسبر ليندستروم في الدقيقة 35، ليرتفع رصيد فرانكفورت إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن ماينز في المركز الثامن.

وعلى ملعب "راين نيكر أرينا"، اقتنص هوفنهايم تعادلاً قاتلاً من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لكل منهما. وتقدم غلادباخ بهدف عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة 35، لكن كيفين أكبوجوما خطف هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، مقابل 19 نقطة لغلادباخ في المركز الثالث عشر.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)