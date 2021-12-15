هيرتا يوجه ضربة قاسية لطموح دورتموند بالمنافسة على اللقب

أهدر فريق بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية في صراع القمة مع بايرن ميونيخ، بعد خسارته على ملعب هيرتا برلين 2-3 السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
فعلى الملعب الأولمبي في برلين، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدماً بهدف سجله يوليان براندت في الدقيقة 31، لكن هيرتا قلب الأمور لصالحه تماماً في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 51 بواسطة المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل. وقام المهاجم الشاب ماركو ريشتر بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لهيرتا برلين في الدقيقتين 57 و69.
وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، أحرز ستيفن تيجيس الهدف الثاني لدورتموند، لكنه لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.
وبهذه الخسارة توقف رصيد دورتموند عند 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، في الوقت الذي رفع فيه هيرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.
وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، تلقى لايبزيغ هزيمته الأولى مع مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض بيلفيلد في الشوط الثاني ويحسم الفوز بهدفي ياني سيرا وماسايا أوكوجاوا في الدقيقتين 57 و75.
وبهذه النتيجة توقف رصيد لايبزيغ عند 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل بيلفيلد في المركز قبل الأخير، وإن كان قد رفع رصيده إلى 16 نقطة.
لم تعلق ألمانيا مباريات الدوري فيها بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين، على عكس الدوري الإنجليزي (أرشيف)
وفي وقت سابق اليوم، أعلن أرمينيا بيلفيلد إصابة لاعبيه شتيفان أورتيغا ومانويل بريتل بفيروس كورونا المستجد. وأوضح النادي في بيان: "جميع الاختبارات الأخرى للاعبين جاءت نتائجها سلبية".
وتزايدت حالات الإصابة بكورونا في الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية، لكن رغم ذلك لم يتم تأجيل المباريات، على عكس ما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستذهب أندية البوندسليغا إلى عطلة شتوية عقب مباريات هذا الأسبوع، ثم تستأنف نشاطها في السابع من يناير/ كانون الثاني، وهو ما قد يساعد على عدم تفشي العدوى بشكل أكبر.
أما على ملعب "رور شتاديون"، فقد حسم أونيون برلين فوزه على مضيفه بوخوم بهدف سجله ماكس كروز في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بوخوم عند عشرين نقطة في المركز الثاني عشر.
رفع أونيون برلين رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس بعد فوزه على بوخوم في المرحلة 17 من بوندسليغا
وعلى ملعب "كوميرتس بانك أرينا"، فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز بهدف سجله يسبر ليندستروم في الدقيقة 35، ليرتفع رصيد فرانكفورت إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن ماينز في المركز الثامن.
وعلى ملعب "راين نيكر أرينا"، اقتنص هوفنهايم تعادلاً قاتلاً من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لكل منهما. وتقدم غلادباخ بهدف عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة 35، لكن كيفين أكبوجوما خطف هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، مقابل 19 نقطة لغلادباخ في المركز الثالث عشر.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع