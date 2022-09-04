 هيرتا برلين يفوز على ضيفه شتوتغارت بـ2-1 في معركة من أجل البقاء | DW الأخبار | DW | 07.05.2023

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DW الأخبار

هيرتا برلين يفوز على ضيفه شتوتغارت بـ2-1 في معركة من أجل البقاء

هيرتا برلين يقدم أداءً بطوليًا أمام ضيفه شتوتغارت في مواجهة بينهما من أجل البقاء في دوري الأضواء، منهياً اللقاء بهدفين مقابل هدف.

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