هيرتا برلين يفوز على ضيفه شتوتغارت بـ2-1 في معركة من أجل البقاء

الدوري الألماني ـ بايرن المُخيّب يحتفظ بالصدارة بفضل شتوتغارت المقاتل

حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم، بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شتوتغارت الذي فرض التعادل على دورتموند.