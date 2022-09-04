هيرتا برلين يفوز على ضيفه شتوتغارت بـ2-1 في معركة من أجل البقاء

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هيرتا برلين يقدم أداءً بطوليًا أمام ضيفه شتوتغارت في مواجهة بينهما من أجل البقاء في دوري الأضواء، منهياً اللقاء بهدفين مقابل هدف.
قلب آينتراخت فرانكفورت تأخره بهدف عن شتوتغارت إلى فوز في المباراة الثانية من نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا. وبهذا الفوز يقابل فرانكفورت في النهائي حامل اللقب لايبزيغ الذي تأهل بعد فوز صريح على فرايبورغ.
بفوز ساحق على مضيفه فرايبورغ، تأهل لايبزيغ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم. ويلتقي لايبزيغ، حامل اللقب، في المباراة النهائية في برلين مع الفائز من مواجهة شتوتغارت مع أينتراخت فرانكفورت.
اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، عبر فوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن، وليبتعد بفارق أربع نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه دورتموند. كما تقدم لايبزيغ للمركز الثالث.
حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم، بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شتوتغارت الذي فرض التعادل على دورتموند.
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