هيرتا برلين يفوز على بايرن ميونيخ لأول مرة منذ تسعة أعوام

تلقى بايرن ميونيخ لطمة جديدة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما تكبد هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، إثر خسارته صفر / 2 أمام مضيفه هيرتا برلين مساء اليوم الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) في الجولة السادسة للمسابقة.

افتتح فيداد إيبيشيفيتش التسجيل لهيرتا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أوندريغ دودا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليقودا الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته 1 / 3 أمام مضيفه فيردر بريمن.

ويعد هذا هو الفوز الأول لهيرتا على بايرن منذ تسعة أعوام، حيث يعود آخر فوز لفريق العاصمة على نظيره البافاري إلى 12 شباط/فبراير عام 2009، عندما تغلب عليه 2/1، قبل أن يخسر بعدها المواجهات الـ11 التالية.

وتجمد رصيد بايرن عند 13 نقطة، ولكنه ظل في الصدارة (مؤقتا) بفارق هدفين فقط أمام هيرتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد. وباتت الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند أو فيردر بريمن، صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 11 نقطة، لاعتلاء الصدارة حال فوزهما على مضيفيهما باير ليفركوزن وشتوتغارت على الترتيب غدا السبت في الجولة ذاتها.

ص.ش/ ه. د (د ب أ، أ ف ب)