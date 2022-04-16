 هيرتا برلين يضمن البقاء في البوندسليغا بعد فوزه على هامبورغ | DW الأخبار | DW | 24.05.2022

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هيرتا برلين يضمن البقاء في البوندسليغا بعد فوزه على هامبورغ

نجح فريق العاصمة هيرتا برلين في البقاء في دوري البوندسليغا بعد فوزه في مبارة إياب الملحق ضد هامبورغ بهدفين دون رد.

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