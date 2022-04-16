هيرتا برلين يضمن البقاء في البوندسليغا بعد فوزه على هامبورغ

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نجح فريق العاصمة هيرتا برلين في البقاء في دوري البوندسليغا بعد فوزه في مبارة إياب الملحق ضد هامبورغ بهدفين دون رد.
نجح فريق هيرتا برلين بقيادة المدرب المخضرم فيليكس ماغات في البقاء في دوري الأضواء الألماني لكرة القدم. هيرتا ضمن مكانه في "بوندسليغا" عقب فوزه على مضيفه هامبورغ في إياب الملحق الفاصل لتجنب الهبوط للدرجة الثانية.
في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.
حجز باير ليفركوزن بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على هوفنهايم، في حين تلقى فرايبورغ صفعة قوية بهزيمته أمام أونيون برلين. وعاد دورتموند لسكة الانتصارات بعد فوزه على غرويترفورت، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.
يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟
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