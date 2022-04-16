هيرتا برلين يضمن البقاء في البوندسليغا بعد فوزه على هامبورغ

ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق

في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.