هيدروجين أخضر من ناميبيا

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ألمانيا تريد الابتعاد عن النفط والغاز. لكن الموارد المحلية ليست كافية. وفي أفريقيا، توجد إمكانات هائلة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن استخدام هذه الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله إلى أوروبا.
نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.
هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
حذرت وزيرة خارجية ألمانيا من اعتماد بلادها مجددا على أنظمة استبدادية للحصول على الطاقة، حتى لا تدفع ثمنا باهظا كما حصل عند الاعتماد على روسيا، مؤكدة أن النوايا لا تكفي. فيما اعتبر أردوغان أن أوروبا "تحصد ما زرعته".
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