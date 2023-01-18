 هيدروجين أخضر من ناميبيا | صنع في ألمانيا | DW | 25.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

هيدروجين أخضر من ناميبيا

ألمانيا تريد الابتعاد عن النفط والغاز. لكن الموارد المحلية ليست كافية. وفي أفريقيا، توجد إمكانات هائلة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن استخدام هذه الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله إلى أوروبا.

المزيد من المركز الإعلامي

Bunker, MADE Quelle: DW

ازدهار تجارة المخابئ 18.01.2023

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الحفاظ على الثراء وبناء المستقبل 18.01.2023

Modulbau, MADE Quelle: DW

نماذج بناء وفق مبدأ الليغو 18.01.2023

Titel: Energiewende, MADE Quelle: TENNET

خطر البيروقراطية على التحول الطاقي 18.01.2023

المزيد صنع في ألمانيا

البحث عن الوظيفة المناسبة

البحث عن الوظيفة المناسبة 25.01.2023

توكوبيديا: سر نجاح الشركات

توكوبيديا: سر نجاح الشركات 25.01.2023

سباق من أجل موارد القطب الشمالي

سباق من أجل موارد القطب الشمالي 25.01.2023

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الصحراء الثمينة والقطب الشمالي الغني 25.01.2023

اقرأ أيضا

01.09.2003 Blick auf den Schaufelradbagger, der zum Abbau von Phosphat bei Khouribga benötigt wird, aufgenommen im September 2003. Foto: Florian Breier

الكوبالت المستدام.. هل يصبح المغرب موردا كبيرا ومنافسا عالميا؟ 24.01.2023

نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.

12. November 2022 Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen Sind unsere Städte künftig nicht nur klimaneutral, sondern holen CO2 sogar aktiv aus der Luft? Energie direkt erzeugen und Gemüse vom Dach - das können nur die Städte der Zukunft.

مدن المستقبل - آفاق جديدة وحماية مستدامة للمناخ 03.11.2022

هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.

A view of pipes during the opening of the gas interconnector link between the central European neighbours in Strachocina, Poland August 26, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

أزمة الطاقة ـ "الابتزاز الروسي" والأجوبة الأوروبية! 10.09.2022

وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟

German Foreign Minister Annalena Baerbock, briefs the media after a meeting with her counterpart from Slovenia Tanja Fajon at the foreign ministry in Berlin, Germany, Friday, July 1, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

بيربوك تحذر من الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية للحصول على الطاقة 06.09.2022

حذرت وزيرة خارجية ألمانيا من اعتماد بلادها مجددا على أنظمة استبدادية للحصول على الطاقة، حتى لا تدفع ثمنا باهظا كما حصل عند الاعتماد على روسيا، مؤكدة أن النوايا لا تكفي. فيما اعتبر أردوغان أن أوروبا "تحصد ما زرعته".