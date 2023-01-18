هيدروجين أخضر من ناميبيا

بيربوك تحذر من الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية للحصول على الطاقة

حذرت وزيرة خارجية ألمانيا من اعتماد بلادها مجددا على أنظمة استبدادية للحصول على الطاقة، حتى لا تدفع ثمنا باهظا كما حصل عند الاعتماد على روسيا، مؤكدة أن النوايا لا تكفي. فيما اعتبر أردوغان أن أوروبا "تحصد ما زرعته".