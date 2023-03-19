 هيدروجين أخضر من إفريقيا | المستقبل الآن | DW | 26.03.2023

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المستقبل الآن

هيدروجين أخضر من إفريقيا

تبحث الحكومة الألمانية عن شركاء لاستيراد الهيدروجين الأخضر في كافة أنحاء العالم. والآن أصبحت أنغولا أول مورد محتمل. ومن أجل نقل هذه الطاقة إلى ألمانيا يتم تحويلها بداية إلى أمونيا.

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