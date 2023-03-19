هيدروجين أخضر من إفريقيا

ما هو مشروع خط أنابيب الهيدروجين المتوسطي الذي انضمت إليه ألمانيا؟

وافقت فرنسا والبرتغال وإسبانيا على بناء خط أنابيب الهيدروجين المتوسطي، والذي من المفترض أن يكون جاهزا بحلول عام 2030. وسينقل خط أنابيب الهيدروجين الغاز "الأخضر" من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أوروبا. فما هو هذا المشروع؟