 ″هيدرا ماركت″ - ألمانيا تغلق أكبر سوق عالمي في ″الشبكة المظلمة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2022

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"هيدرا ماركت" - ألمانيا تغلق أكبر سوق عالمي في "الشبكة المظلمة"

ضربة قوية للتجارة غير القانونية داخل ما تعرف بـ"الشبكة المظلمة"، بعد إغلاق السلطات الألمانية لهيدرا ماركت، أكبر سوق غير قانوني بالعالم على تلك الشبكة، بلغت مبيعاته عام 2020 وحده ما لا يقل عن 23ر1 مليار يورو.

صورة رمزية

الشبكة المظلمة هي جزء مخفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا عبر برامج معينة ولا يتم العثور عليه بواسطة محركات البحث المعتادة.

أغلق محققون ألمان ما يقولون إنه أكبر سوق غير قانوني في العالم على الشبكة المظلمة، حيث جرى بيع بضائع غير مشروعة لحوالي 17 مليون عميل مسجل. وصودرت خوادم كمبيوتر في ألمانيا وعملات إلكترونية "بيتكوين" بقيمة إجمالية قدرها 23 مليون يورو (25 مليون دولار) خلال سلسلة من المداهمات ضد المنصة المسماة "هيدرا ماركت" (Hydra Market)، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء (الخامس من نيسان/أبريل 2022)، دون الكشف عن مكان حدوث العمليات.

مختارات

يوروبول ينجح في القبض على شبكة إجرامية تضم 150 شخصا كانت تعمل في أسواق السلع غير المشروعة عبر الإنترنت والتي تعرف باسم "دارك نت" (الشبكة المظلمة).

لأكثر من عامين، لم تكتف الأم المدانة وشريكها بتقديم طفلها إلى راغبي المتعة في "الشبكة المظلمة" بالإنترنت فقط وإنما قاما أنفسهما باغتصاب الطفل. والآن نال ثمانية أشخاص جزاءهم بعدما شاركوا في جريمة هزت أرجاء ألمانيا.

ويُشتبه في أن أولئك الذين يقفون وراء هذه المنصة متورطون في غسل الأموال، من بين جرائم أخرى. وبدأت التحقيقات حول المنصة في آب/أغسطس 2021، بمشاركة العديد من الوكالات الأمريكية.

ويمكن الوصول إلى المنصة الأساسية باللغة الروسية عبر شبكة "Tor" المشفرة - التي تخفي موقع المستخدم - منذ عام 2015 على الأقل. وكان النشاط التجاري الأساسي على المنصة هو المخدرات غير القانونية، وكذلك البيانات المسروقة والوثائق المزورة وخدمات رقمية.

وقال زباستيان تسفيبل، المتحدث الصحفي باسم مكتب مكافحة جرائم الإنترنت في فرانكفورت، إنه لا توجد صلة حالية لهذه العملية بالحرب في أوكرانيا.

وبحسب البيانات، تم تسجيل حوالي 17 مليون حساب عميل وأكثر من 19000 حساب بائع على المنصة.

والشبكة المظلمة هي جزء مخفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا عبر برامج معينة ولا يتم العثور عليه بواسطة محركات البحث المعتادة.

وقال تسفيبل إن حجم المبيعات على المنصة بلغ عام 2020 ما لا يقل عن 23ر1 مليار يورو، ما يجعل "هيدرا ماركت" صاحب أعلى معدل مبيعات لسوق غير القانوني على مستوى العالم. وذكر تسفيبل أن البحث الدولي عن مشغلي ومسؤولي المنصة مستمر، موضحا أن هويتهم غير معروفة بعد، وقال: "لذلك فإن التحقيقات لم تنته بعد".

خ.س/ص.ش (د ب أ)

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هيمنة تجارة المخدرات على الشبكة المظلمة