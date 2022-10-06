 هيئة محلفين تدين المنتج الأمريكي هارفي واينستين بالاغتصاب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هيئة محلفين تدين المنتج الأمريكي هارفي واينستين بالاغتصاب

أدانت هيئة المحلفين في محكمة بلوس انجليس المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب والجماع القسري. وأمضى واينستين عامين من حكم بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك.

المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين

هذه هي ثاني إدانة للرجل الذي كان يوماً واحداً من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود

مختارات

أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب في محاكمة في لوس انجليس يوم الاثنين، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان يوماً واحداً من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود والذي أصبح محوراً لمزاعم اعتداء جنسي ظهرت على السطح قبل خمس سنوات، وفقاً للمحكمة العليا في لوس انجليس.

وبعد مداولات استمرت تسعة أيام، أدانت هيئة المحلفين - المكونة من ثمانية رجال وأربع نساء - واينستين (70 عاماً) بارتكاب جريمة الاغتصاب والجماع القسري عن طريق الفم وهتك عرض امرأة واحدة، لكنها برأته من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

وأمضى قطب السينما القوي عامين من حكم بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك.

وأدين واينستين بالاغتصاب وتهمة أخرى بسوء السلوك الجنسي تتعلق بعارضة أزياء وممثلة إيطالية قالت إنه ظهر دون دعوة عند باب غرفتها في الفندق خلال مهرجان سينمائي في لوس أنجليس عام 2013.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، ولم تتوصل إلى حكم بخصوص اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.

ع.ح./ح.ز. (رويترز، د ب أ)

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

    خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.

  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


مواضيع ذات صلة

ILLUSTRATIVE - A woman holds up a sign that reads #metoo me too MeToo (or #MeToo) is an initiative against sexual harassment, harassment and assault, especially within the power balance of a work or educational environment. This concerns violations of human dignity and often also violence against women and minors. Robin Utrecht

#MeToo - خمس سنوات على "هاشتاغ" هزّ العالم 06.10.2022

على مدار السنوات الخمس الماضية، شاركت النساء تجاربهن في التحرش والاعتداء الجنسيين باستخدام هاشتاغ #MeToo. ماذا كان حصاد نصف عقد من الحركة؟ وما هي آفاقها المستقبلية؟

Kevin Spacey (l), Schauspieler, bei einer Vorverhandlung in einem Gerichtssaal. Spacey soll im Juli 2016 in einem Restaurant auf Nantucket einen damals 18 Jahre alten Mann betrunken gemacht und dann unsittlich berührt haben. +++ dpa-Bildfunk +++

كيفن سبيسي يمثل أمام القضاء "طوعا" لمواجهة اتهامات باعتداءات جنسية 01.06.2022

أكد الممثل الأمريكي كيفن سبايسي أنه سيتوجه إلى بريطانيا طوعاً للمثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه لإثبات براءته من أربعة اعتداءات بالتحرش الجنسي بعدة رجال.

NEW YORK, NY - JUNE 11: Producer Scott Rudin and the cast of Hello, Dolly! accept the award for Best Revival of a Musical onstage during the 2017 Tony Awards at Radio City Music Hall on June 11, 2017 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

بعد فضائح التحرش الجنسي.. هل تنجح هوليوود في محاربة التنمر؟ 24.04.2021

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟