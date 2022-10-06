هيئة محلفين تدين المنتج الأمريكي هارفي واينستين بالاغتصاب

أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب في محاكمة في لوس انجليس يوم الاثنين، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان يوماً واحداً من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود والذي أصبح محوراً لمزاعم اعتداء جنسي ظهرت على السطح قبل خمس سنوات، وفقاً للمحكمة العليا في لوس انجليس.

وبعد مداولات استمرت تسعة أيام، أدانت هيئة المحلفين - المكونة من ثمانية رجال وأربع نساء - واينستين (70 عاماً) بارتكاب جريمة الاغتصاب والجماع القسري عن طريق الفم وهتك عرض امرأة واحدة، لكنها برأته من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

وأمضى قطب السينما القوي عامين من حكم بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك.

وأدين واينستين بالاغتصاب وتهمة أخرى بسوء السلوك الجنسي تتعلق بعارضة أزياء وممثلة إيطالية قالت إنه ظهر دون دعوة عند باب غرفتها في الفندق خلال مهرجان سينمائي في لوس أنجليس عام 2013.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، ولم تتوصل إلى حكم بخصوص اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.

ع.ح./ح.ز. (رويترز، د ب أ)