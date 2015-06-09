هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤسسة رسمية سعودية مكلّفة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الأماكن العامة حسب تعاليم الإسلام الوهابي المتشدد. توصف بأنها شرطة دينية تتدخل في الشؤون الخاصة وتقوم بممارسات قميعة غير مقبولة.

تشمل مهام الهيئة التواجد في الأماكن العامة لمراقبة الناس وحثهم على تلبية نداء الصلاة والتأكد من إغلاق المحلات وتوقف البيع والشراء أثناء إقامة الصلاة. كما تراقب لباس النساء وتحارب انتشار الكحول وتعاقب المخالفين. تتعارض الهيئة لانتقادات أبرزها اتهامها بالتسبب في زيادة عدد الوفيات في حادثة حريق مدرسة البنات في مكة عام 2002 عندما منعوا رجال الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى المدرسة كونهم ليسوا من المحارم مما تسبب في زيادة عدد الضحايا. بالمقابل سربت ويكيليكس وثائق تشير إلى عدم تدخل الهيئة ضد حفلات لأمراء من العائلة المالكة يتمتع المشاركون فيها بالخمور والمخدرات والجنس.