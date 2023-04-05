هيئة ألمانية تخضع شركة "آبل" لرقابة متزايدة والأخيرة ترد

صنفت الهيئة الألمانية لحماية المنافسة (Bundeskartellamt) المجموعة المنتجة لـ"آي فون" اليوم الأربعاء (الخامس من نيسان/أبريل 2023) على أنها شركة ذات "أهمية بارزة متجاوزة للأسواق بالنسبة للمنافسة". وتخطط "آبل" للاستئناف على القرار.

وأكد رئيس الهيئة، أندرياس مونت، أن "مركز القوة الاقتصادية" لشركة آبل أتاح للمجموعة "مجالا للشركة لم يكن خاضعا لرقابة المنافسة بشكل كافٍ". ومن بين أمور أخرى، أشار مونت إلى النظام البيئي الاقتصادي المحيط بـ"آي فون".

وجادلت الهئية بأن شركة آبل تتمتع "بمكانة مهيمنة، وأنها على الأقل قوية في السوق على جميع المستويات المتصلة رأسيا، بدءا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، مرورا بأنظمة التشغيل الخاصة بها، وصولا إلى متجر تطبيقات آبل".

وردت شركة آبل قائلة: "تصنيف الهيئة الاتحادية لحماية المنافسة لا يصف المنافسة الشديدة التي تتعرض لها شركة آبل في ألمانيا على نحو صحيح"، مشيرة إلى أن تقييم الهيئة يتجاهل أيضا قيمة نموذج الأعمال الذي يركز على خصوصية المستخدم وسلامته، مضيفة أن الشركة ستواصل التعاون مع الهيئة "لفهم المخاوف".

صنفت الهيئة الألمانية الاتحادية لحماية المنافسة شركات تكنولوجيا أمريكية عديدة على أنها تعرض المنافسة للخطر.

وفي عام 2021 مُنحت الهيئة مزيدا من الصلاحيات على الشركات ذات التأثير العابر للأسواق، ويمكنها بموجب هذه الصلاحيات منع الممارسات التي يعتقد أنها تعرض المنافسة للخطر.

وتم تصنيف مجموعة "ألفابيت" المالكة لـ"غوغل" على أنها شركة من هذه الشركات في كانون الثاني/يناير 2022، وكذلك مجموعة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" في أيار/مايو الماضي، ثم "أمازون" في تموز/يوليو الماضي.

وعلى غرار آبل، لا تريد "أمازوزن" - أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم - قبول القرار، وقدمت شكوى أمام المحكمة الاتحادية الألمانية. وبدأت الهيئة إجراءات مراجعة بشأن "مايكروسوفت".

خ.س/أ.ح (د ب أ)