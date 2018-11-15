هو أيضاً مثير للجدل.. فيدال يساعد ديمبلى في العودة للانضباط!

فارق السن بينهما عشر سنوات، ويُنتظر من أحدهما أن يظهر أخيراً ما لديه من موهبة، أما الآخر فقد قدم الكثير للأندية التي لعب بها واقترب الآن من نهاية مسيرته. إنهما لاعبا برشلونة، عثمان ديمبلي (21 عاما)، نجم منتخب فرنسا، وزميله المخضرم في برشلونة الإسباني أرتورو فيدال (31 عاماً)، نجم خط وسط منتخب تشيلي.
هذا الأسبوع وقبل مباراة برشلونة مع آيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا (انتهت لصالح برشلونة 2-1 وصعوده مبكرا لدور الـ16) صرح اللاعب التشيلي بأن ديمبلى "لاعب شاب ويحتاج إلى الحب والمشورة".
وكتب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن فيدال تولى دوراً جديداً في برشلونة "اللاعب التشيلي سيهتم بمشكلة في بارسا: عثمان ديمبلى".
ومنذ انتقاله من دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017، لم يستطع ديمبلى الوصول إلى مستواه، الذي كان يظهر عليه في الدوري الألماني مع دورتموند. كما تكررت أخطاؤه خارج الملعب، ما أثر على تواجده في تشكيلة الفريق، مثلما غاب مؤخرا بدون عذر عن التدريبات فتم استبعاده، قبل أن يعود السبت الماضي ويسجل هدف التعادل مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت الماضي.
ديمبلى وفيدال على مقاعد بدلاء برشلونة قبل مباراة برشلونة مع رايو فاليكانو في الجولة 11 بالدوري الإسباني
ويريد برشلونة الآن عدم وقوع ديمبلى من جديد في مثل هذه الأخطاء ويفترض أن يكون فيدال هو "الرقيب" عليه، فأرتورو فيدال يتمتع بمكانة كبيرة في برشلونة، وخصوصا بين اللاعبين؛ لأنه في مسيرته الطويلة بين الأندية المختلفة كان ينجح في التأقلم بسرعة، ويفترض الآن أن يوصل (خبرته) في هذا الأمر إلى عثمان ديمبلى، حسبما نقلت بيلد عن صحيفة "سبورت" الكاتالونية.
الغريب في الأمر أن فيدال نفسه، ورغم التزامه داخل المعلب، مثير للجدل خارجه. فخلال تواجده في ميونيخ قبل الانتقال لبرشلونة، كثيرا ما لفت الانتباه بسلوكيات غير منضبطة. وفي هذا الشهر ثبت حكم ضده في ميونيخ وأصبح واجب النفاذ بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف يورو، بسبب اشتراكه في مشاجرة في مرقص في ميونيخ، تسببت في إصابة أحد زوار المرقص بإصابة خطيرة.
ص.ش/ع.خ
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
تعد صفقة انتقال النجم التشيلي أرتورو فيدال إلى بايرن ميونيخ أهم صفقة في الانتقالات الصيفية لأندية البوندسليغا. دفع بايرن ميونيخ 37 مليون يورو إلى يوفنتوس الإيطالي للحصول على اللاعب الفائز بكأس أمم أميركا الجنوبية هذا العام. وينتظر أن يسبب فيدال هيبة أكبر في قلوب منافسي بايرن ميونيخ، من خلال أدائه القوي في وسط الملعب وليس من خلال الوشم الذي يغطي جسمه.
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
كما قام بايرن بشراء دوغلاس كوستا من شاختيور دونيتسك الأوكراني مقابل 30 مليون يورو. يتميز كوستا بالسرعة واللعب بالقدمين الاثنين والخبرة الدولية مع منتخب البرازيل. وسيحل كوستا محل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري أو زميله الهولندي آريين روبن، عندما يصاب أحدهما. كوستا عمره 24 عاما وهو أصغر بكثير من الاثنين، وبالتالي فهو رجل للمستقبل.
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
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أهم صفقات انتقال اللاعبين للأندية الألمانية في الصيف
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الكاتب: سارة فيرتس/ صلاح شرارة